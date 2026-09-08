Piden 14 años de prisión para el acusado de abusar de una joven con discapacidad

Ibarra llega al debate detenido y sostiene su inocencia. Su defensa, a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque, buscará su absolución.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante las primeras jornadas, el contacto entre Ibarra y la joven comenzó mediante TikTok. Los testimonios incorporados hasta ahora señalaron que, antes del encuentro presencial, no se habrían registrado conversaciones de contenido sexual entre ambos.

El acusado, que residía en Mendoza, viajó posteriormente a San Juan para conocer a la joven y a su familia. Uno de los puntos que deberá determinar el tribunal será si Ibarra conocía la discapacidad de la joven antes del encuentro.

Según la acusación, ambos fueron dejados en inmediaciones del Parque de Mayo y posteriormente se dirigieron al Hotel Brescia, donde habría ocurrido el hecho que derivó en la denuncia.

La joven presenta una discapacidad que afecta su desarrollo madurativo y además padece epilepsia y escoliosis. Durante el debate se explicó que, debido a sus dificultades para comunicarse mediante mensajes escritos, utilizaba principalmente audios y herramientas de transcripción por voz.

La declaración de la víctima

Durante la segunda jornada del juicio fue reproducida la grabación de la declaración de la joven, quien brindó un relato sobre lo ocurrido y aportó detalles que forman parte de la prueba que deberá analizar el tribunal.

El debate está a cargo de un tribunal colegiado integrado por Gloria Verónica Chicón, Guillermo Adarves y Sergio López Martí.

Ahora deberán avanzar las declaraciones de testigos y la incorporación del resto de las pruebas reunidas durante la investigación. Al finalizar el juicio, los jueces deberán determinar si la acusación fiscal logró demostrar la responsabilidad penal de Ibarra.