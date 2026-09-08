Caso Loan: Laudelina se quebró en el juicio, pidió perdón entre lágrimas

Uno de los puntos centrales de su testimonio fue la versión que había dado sobre un supuesto atropellamiento. En aquella oportunidad había señalado que Loan había sido víctima de un accidente y que su cuerpo había sido trasladado para ocultarlo.

Ahora, Laudelina sostuvo que esa historia había sido impulsada por su entonces abogado, José Fernández Codazzi, y aseguró que ella no tuvo participación en ese supuesto hecho. También negó haber colocado deliberadamente la zapatilla de Loan en el campo donde fue encontrada durante los primeros días de búsqueda.

CASO LOAN: Laudelina rompe el silencio y cuestiona el accionar del Comisario Walter Maciel



Según las declaraciones, el polícía se negó a tomarle la denuncia, hablaba banalidades y nunca anotó las primeras declaraciones de los familiares.



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Durante la declaración, Laudelina responsabilizó a Codazzi por haberla presionado para sostener aquella versión. Según su relato, el abogado le habría hablado incluso de una posible condena a prisión perpetua y preparado lo que debía declarar.

También contó que había sido trasladada hacia Goya en el vehículo del senador provincial Diego Pellegrini, antes de la llegada de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en medio de la fuerte exposición mediática del caso.

También cuestionó al comisario Maciel

Laudelina apuntó además contra el excomisario Walter Maciel, otro de los acusados. Según su relato, el policía habría demorado la denuncia y no habría actuado con la urgencia que requería la desaparición de Loan.

La tía del niño también volvió sobre el hallazgo de la zapatilla. Aseguró que fue su hija Macarena quien encontró el calzado y se lo entregó a Maciel, y negó nuevamente haberlo colocado allí. Su declaración modificó versiones centrales de la investigación, pero no aportó una explicación sobre qué ocurrió con Loan ni permitió establecer dónde se encuentra el niño.

El juicio continuará con las declaraciones de otros acusados y testigos, entre ellos Antonio Benítez y Walter Maciel. El caso, a más de dos años de la desaparición, todavía no tiene una respuesta definitiva sobre el destino de Loan.