Messi fue nominado a Balón de Oro por novena vez

La cosecha de trofeos de Lionel Messi comenzó en 2009, año en el que obtuvo el reconocimiento con una amplia diferencia de votos respecto a sus competidores tras la obtención del triplete de títulos con el FC Barcelona. Aquella victoria inició un ciclo histórico en la gala celebrada en París. El jugador sumó posteriormente las ediciones de 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer futbolista en lograr cuatro galardones consecutivos. Tras esa racha ininterrumpida, volvió a alzarse con el premio en 2015 tras ganar nuevamente la Liga de Campeones de la UEFA con la institución catalana.

El sexto galardón llegó en 2019, mientras que los dos últimos reconocimientos marcaron hitos geográficos e institucionales en su carrera. En 2021, el rosarino obtuvo el trofeo al representar al París Saint-Germain tras la obtención de la Copa América con el combinado argentino. En 2023, la consecución de la Copa Mundial de la FIFA en Catar derivó en su octava consagración, recibida cuando ya pertenecía a la plantilla del Inter Miami de Estados Unidos.

A lo largo de sus 16 apariciones en la lista de candidatos, Messi finalizó en la segunda posición en cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y en el tercer lugar en una ocasión (2007). En la puja histórica por el galardón, el portugués Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con cinco distinciones y 18 nominaciones.

En la edición de 2006, su año de debut en la nómina final, el futbolista finalizó en la posición 20. Doce años después, en 2018, ocupó el quinto puesto. Únicamente en dos oportunidades desde su primera figuración quedó fuera de la lista de 30 seleccionados: en 2022 y en 2024. La edición de 2020 fue suspendida por las autoridades de la publicación debido a la pandemia del coronavirus.

En la votación de 2023, el atacante sumó 462 puntos en la votación final de 2023 para superar al delantero noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé, ratificando su condición como el jugador más galardonado en los registros del fútbol internacional.

Vale recordar que para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

Esta edición, la número 70, tendrá una particularidad: será la primera que se lleve a cabo fuera de Francia. ¿La razón? Es en homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés en quedarse con la primera edición de este premio.