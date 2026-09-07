San Juan duplicó sus exportaciones en tres años y quedó como líder de Cuyo

El principal motor de las exportaciones sanjuaninas continúa siendo la minería. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo estadístico, los productos vinculados con piedras, metales preciosos y sus manufacturas, además de monedas, representaron USD 1.078 millones durante los primeros seis meses del año.

Ese monto equivale al 84% del total exportado por la provincia, una proporción que refleja el fuerte peso que tiene la actividad minera en la inserción internacional de San Juan.

Pero no fue el único rubro que mostró una evolución positiva. Las hortalizas y legumbres sin elaborar también registraron un crecimiento del 22,6%, aunque todavía representan una porción mucho menor del total, con una participación del 2,6%.

El crecimiento también se observa al analizar los mercados a los que llegan los productos de la provincia. Durante el primer semestre de 2026, India fue el principal destino de las exportaciones sanjuaninas, con operaciones por USD 282 millones. En segundo lugar quedó el Mercosur, con USD 88 millones.

El dato marca además cómo la producción provincial tiene una presencia cada vez mayor fuera de los mercados regionales y se vincula con destinos internacionales de gran escala.

San Juan, la única de Cuyo que duplicó sus exportaciones

El desempeño provincial adquiere mayor relevancia al compararlo con el resto de la región. San Juan fue la única provincia cuyana incluida entre las seis jurisdicciones que más que duplicaron sus exportaciones entre 2023 y 2026.

El grupo se completa con Neuquén, Santa Cruz, Catamarca, Jujuy y Salta.

Neuquén registró el mayor monto absoluto, con USD 4.304 millones exportados en el primer semestre de 2026, frente a USD 1.677 millones tres años antes. Catamarca, en tanto, tuvo el mayor crecimiento porcentual del grupo, con una suba del 195,1%.

Jujuy pasó de USD 485 millones a USD 973 millones, mientras que Salta aumentó sus exportaciones de USD 472 millones a USD 959 millones.

En ese escenario, San Juan aparece con una combinación particular: un fuerte crecimiento en tres años y un volumen exportador que ya supera los USD 1.200 millones en apenas seis meses, con la minería como principal protagonista.