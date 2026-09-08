Enzo Fernández apareció cuando el City más lo necesitaba y Haaland hizo el resto

Haaland apareció para conectar de cabeza y poner el 1-0 para Manchester City. Para el argentino, además, fue una asistencia especial: la primera desde su llegada al club y en su primer partido europeo con la camiseta del City.

Fernández llegó al equipo de Manchester hace poco más de una semana procedente de Chelsea y rápidamente comenzó a ganarse un lugar en el equipo.

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Cuatro días antes de su estreno en Champions había sido titular ante Coventry por la Premier League. Allí disputó 76 minutos y también tuvo participación en la jugada que terminó con el gol del triunfo por 1-0.

Su continuidad en el once inicial ante Porto confirmó la confianza del entrenador Enzo Maresca, que volvió a elegirlo para un partido de máxima exigencia. El encuentro también tuvo presencia argentina del lado portugués. Nehuén Pérez y Alan Varela fueron titulares en Porto.

Porto reaccionó después del primer gol y obligó al City a retroceder durante varios minutos en busca del empate. Sin embargo, el equipo inglés resistió y terminó liquidando el partido en el tramo final.

Con esos dos goles, el delantero noruego llegó a 35 tantos en 39 partidos de Champions con Manchester City y quedó a uno del récord del club en la competencia, que pertenece a Sergio Agüero, con 36.

Manchester City comenzó así con una victoria su recorrido en la nueva fase de liga de la Champions, mientras que Enzo Fernández sumó otra actuación positiva en apenas sus primeros días en el club y participó directamente en un gol por segundo partido consecutivo.