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Enzo Fernández apareció cuando el City más lo necesitaba y Haaland hizo el resto

El mediocampista argentino fue titular en su primer partido de Champions con el City y asistió a Haaland en el 1-0. El noruego marcó los dos goles para el triunfo 2-0 en Portugal.

Enzo Fernández tuvo un estreno europeo soñado con Manchester City. El mediocampista argentino fue titular en el triunfo 2-0 ante Porto, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League, y tuvo una participación decisiva al asistir a Erling Haaland en el primer gol.

El partido se disputó este martes en el Estádio do Dragão y tuvo un primer tiempo cerrado, con el equipo inglés dominando la pelota pero sin encontrar espacios para romper la defensa portuguesa.

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La historia cambió apenas comenzó el complemento. A los 47 minutos, después de una jugada colectiva que tuvo como protagonistas a Phil Foden, Antoine Semenyo y Rayan Cherki, Fernández recibió sobre la izquierda del área y metió un centro preciso al segundo palo.

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Haaland apareció para conectar de cabeza y poner el 1-0 para Manchester City. Para el argentino, además, fue una asistencia especial: la primera desde su llegada al club y en su primer partido europeo con la camiseta del City.

Fernández llegó al equipo de Manchester hace poco más de una semana procedente de Chelsea y rápidamente comenzó a ganarse un lugar en el equipo.

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Cuatro días antes de su estreno en Champions había sido titular ante Coventry por la Premier League. Allí disputó 76 minutos y también tuvo participación en la jugada que terminó con el gol del triunfo por 1-0.

Su continuidad en el once inicial ante Porto confirmó la confianza del entrenador Enzo Maresca, que volvió a elegirlo para un partido de máxima exigencia. El encuentro también tuvo presencia argentina del lado portugués. Nehuén Pérez y Alan Varela fueron titulares en Porto.

Porto reaccionó después del primer gol y obligó al City a retroceder durante varios minutos en busca del empate. Sin embargo, el equipo inglés resistió y terminó liquidando el partido en el tramo final.

Con esos dos goles, el delantero noruego llegó a 35 tantos en 39 partidos de Champions con Manchester City y quedó a uno del récord del club en la competencia, que pertenece a Sergio Agüero, con 36.

Manchester City comenzó así con una victoria su recorrido en la nueva fase de liga de la Champions, mientras que Enzo Fernández sumó otra actuación positiva en apenas sus primeros días en el club y participó directamente en un gol por segundo partido consecutivo.

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