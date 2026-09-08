Las imágenes de la tragedia vial que terminó con la vida de un joven de 23 años

La audiencia estuvo a cargo de la jueza de Garantías Carolina Parra. El fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, presentó la hipótesis del Ministerio Público y consiguió que se estableciera un plazo de tres meses para la Investigación Penal Preparatoria.

La Fiscalía sostiene que Amoróz circulaba de sur a norte por Frías y que habría atravesado la intersección sin detenerse ni tomar las precauciones necesarias. Para la acusación, esa maniobra podría constituir una conducta imprudente con consecuencias penales.

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La defensa, en cambio, planteó otra versión. El abogado Edgardo Gómez sostuvo que habría sido la motocicleta la que terminó impactando contra la camioneta.

Con las dos hipótesis bajo análisis, la UFI Delitos Especiales deberá reunir nuevas pruebas para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar si existió responsabilidad penal del conductor. Además, la Fiscalía solicitó que se retenga la licencia de conducir de Amoróz durante el avance de la investigación.

Mientras tanto, el video del accidente vuelve a poner en imágenes una tragedia que terminó con la vida de un joven y que ahora deberá ser reconstruida por la Justicia a partir de las pruebas y peritajes.