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Las imágenes de la tragedia vial que terminó con la vida de un joven de 23 años

Un video registró el momento exacto del choque en el que murió Andy Nahuel Quispe, de 23 años. Este martes, el conductor de la camioneta fue imputado y seguirá en libertad.

El video es estremecedor. En pocos segundos, una motocicleta y una camioneta llegan a la intersección de Calle 5 y Frías, en el límite entre Rawson y Pocito, y se produce el impacto que terminó con la vida de Andy Nahuel Quispe, de 23 años.

Las imágenes permiten dimensionar la violencia del choque ocurrido el domingo alrededor de las 16, cuando Quispe circulaba en una Honda Titán y Argentino Amoróz, de 70 años, lo hacía en una Ford F-100.

Mientras el video comenzó a circular como registro del trágico momento, este martes la investigación dio un paso clave. Amoróz fue imputado por homicidio culposo y continuará el proceso en libertad.

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La audiencia estuvo a cargo de la jueza de Garantías Carolina Parra. El fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, presentó la hipótesis del Ministerio Público y consiguió que se estableciera un plazo de tres meses para la Investigación Penal Preparatoria.

La Fiscalía sostiene que Amoróz circulaba de sur a norte por Frías y que habría atravesado la intersección sin detenerse ni tomar las precauciones necesarias. Para la acusación, esa maniobra podría constituir una conducta imprudente con consecuencias penales.

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La defensa, en cambio, planteó otra versión. El abogado Edgardo Gómez sostuvo que habría sido la motocicleta la que terminó impactando contra la camioneta.

Con las dos hipótesis bajo análisis, la UFI Delitos Especiales deberá reunir nuevas pruebas para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar si existió responsabilidad penal del conductor. Además, la Fiscalía solicitó que se retenga la licencia de conducir de Amoróz durante el avance de la investigación.

Mientras tanto, el video del accidente vuelve a poner en imágenes una tragedia que terminó con la vida de un joven y que ahora deberá ser reconstruida por la Justicia a partir de las pruebas y peritajes.

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