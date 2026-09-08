Vaca Muerta abrió el juego y San Juan busca su lugar con una carta fuerte

En ese punto aparece uno de los principales desafíos para la provincia: convertir la minería en una cadena productiva más amplia y no limitar su impacto a la actividad extractiva. La incorporación de pymes, proveedores industriales y empresas de servicios puede ser determinante para que una mayor parte del valor generado por las inversiones quede dentro de la economía sanjuanina.

Durante su exposición, Orrego defendió las condiciones que considera necesarias para sostener ese proceso. Mencionó el RIGI, la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica, además de insistir en la necesidad de corregir la Ley de Glaciares.

El planteo de los gobernadores mostró que cada provincia intenta encontrar su lugar dentro de una transformación productiva que tiene varios protagonistas.

Neuquén tiene a Vaca Muerta como principal plataforma energética. Mendoza busca aprovechar la expansión del petróleo hacia su territorio y, al mismo tiempo, fortalecer la minería. Río Negro apuesta a la energía y a nuevas asociaciones empresariales. Catamarca y Jujuy muestran el avance de la minería metalífera y del litio.

San Juan, en cambio, tiene una carta fuerte en cobre, oro y otros minerales estratégicos, con la posibilidad de que el crecimiento de los proyectos mineros genere una demanda creciente para proveedores locales.

La presencia de empresarios italianos agrega otro componente. El objetivo del foro fue justamente acercar a las pymes argentinas a compañías extranjeras y generar asociaciones que permitan incorporar tecnología, financiamiento, conocimiento y nuevos mercados.

La oportunidad para San Juan, entonces, no está solamente en atraer capital para sus yacimientos. El verdadero desafío será lograr que las inversiones mineras funcionen como una puerta de entrada para las pymes sanjuaninas a cadenas de producción más grandes, con capacidad de abastecer proyectos nacionales y también de competir en mercados internacionales.

Ese es el punto que empieza a aparecer detrás del debate sobre la nueva matriz productiva argentina: qué provincias lograrán transformar sus recursos naturales en desarrollo industrial, empleo y empresas capaces de trascender el boom inicial de las inversiones.