San Juan lanzó el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025

Por su parte, Carmelo Paniagua subrayó que este será el primer Mundial de Clubes oficial de World Skate y que San Juan, reconocida como la capital mundial del hockey sobre patines, vuelve a mostrar su compromiso con la disciplina.

Finalmente, Guido Romero resaltó el fuerte respaldo del gobierno provincial al deporte y a los clubes, valorando el rol del hockey en la formación de valores como el trabajo en equipo y el respeto. Además, invitó a toda la comunidad a vivir de cerca el torneo.

El campeonato, que se disputará entre el 1 y el 5 de octubre en el Aldo Cantoni, cuenta con la organización del Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.