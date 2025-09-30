"
San Juan lanzó el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025

Con la presencia de autoridades locales e internacionales, quedó inaugurada la cuenta regresiva para el certamen que reunirá a los mejores equipos del planeta en el estadio Aldo Cantoni del 1 al 5 de octubre.

En la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni se realizó la conferencia de prensa de apertura del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino – San Juan 2025, un evento histórico que reunirá a ocho equipos de distintos continentes.

La mesa principal estuvo encabezada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el presidente del Comité Técnico de Hockey Patín de World Skate, Carmelo Paniagua; el miembro del Comité Técnico de World Skate, Daniel Martinazzo; y el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán.

Durante el acto, Daniel Martinazzo destacó el orgullo de que San Juan sea sede de esta competencia, fruto de un trabajo iniciado años atrás, y agradeció el apoyo de las autoridades provinciales.

Por su parte, Carmelo Paniagua subrayó que este será el primer Mundial de Clubes oficial de World Skate y que San Juan, reconocida como la capital mundial del hockey sobre patines, vuelve a mostrar su compromiso con la disciplina.

Finalmente, Guido Romero resaltó el fuerte respaldo del gobierno provincial al deporte y a los clubes, valorando el rol del hockey en la formación de valores como el trabajo en equipo y el respeto. Además, invitó a toda la comunidad a vivir de cerca el torneo.

El campeonato, que se disputará entre el 1 y el 5 de octubre en el Aldo Cantoni, cuenta con la organización del Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.

