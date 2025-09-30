En la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni se realizó la conferencia de prensa de apertura del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino – San Juan 2025, un evento histórico que reunirá a ocho equipos de distintos continentes.
San Juan lanzó el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025
Con la presencia de autoridades locales e internacionales, quedó inaugurada la cuenta regresiva para el certamen que reunirá a los mejores equipos del planeta en el estadio Aldo Cantoni del 1 al 5 de octubre.