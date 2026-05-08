Citroën Lorenzo presenta en su concesionario el nuevo C4 Híbrido

Un hito en la movilidad sustentable

La llegada del C4 representa un punto de inflexión para la firma en Argentina, al ser el primer vehículo electrificado que la marca comercializa formalmente en el país. Equipado con tecnología híbrida en sus variantes Plus y Max, el modelo busca equilibrar el rendimiento dinámico con una mayor eficiencia y reducción de emisiones.

El nuevo Citroën C4 destaca por una estética disruptiva que desafía las convenciones del segmento:

Silueta Crossover: Combina la elegancia de una berlina con la robustez y la posición de manejo elevada de un SUV.

Citroën Advanced Comfort®: Una nueva interpretación de este programa que prioriza el bienestar de los ocupantes, ofreciendo una experiencia de filtrado de irregularidades líder en su clase.

Identidad Visual: Expresa de manera contundente el nuevo lenguaje de diseño global de la marca, que ya es referente en el mercado europeo.

"Queremos que el público no solo vea el auto, sino que lo sienta. Por eso, invitamos a todos a realizar el test drive para que descubran la evolución en confort y tecnología que propone el nuevo C4 Híbrido", señalaron desde la dirección de Citroën Lorenzo.

Aunque el modelo ya se encuentra en exhibición, el lanzamiento oficial nacional está previsto para marzo, mes en el que se detallarán las especificaciones técnicas finales y la estructura de precios para todo el territorio argentino.

DATOS DEL EVENTO:

Lugar: Citroën Lorenzo (Lateral Circunvalación Sur-Este 1575, San Juan).

Fecha: 15 de mayo de 2026.

Horario: 11:00 a 21:00 hs.

Actividad Destacada: Test Drive urbano abierto al público.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.