El padre del niño intoxicado con cocaína rompió el silencio: qué dijo

Según relató, los menores habían salido a jugar a la pelota y regresaron pocos minutos después con el niño llorando. Allí, le habrían contado que se cayó y se desvaneció por un instante tras tropezar durante el juego.

El padre sostuvo que, al notar que el pequeño seguía con dolor de cabeza y luego comenzó a vomitar, decidió trasladarlo al Hospital Federico Cantoni.

Respecto a las marcas que presentaba el menor, explicó que podrían haber sido provocadas durante la asistencia médica, ya que varias personas tuvieron que sujetarlo mientras le aplicaban inyecciones.

También rechazó las sospechas sobre un posible consumo de drogas de su parte al momento de ingresar al hospital. Según afirmó, si hubiera estado bajo efectos de estupefacientes no habría podido conducir el vehículo hasta el nosocomio.

Sin embargo, la fiscalía mantiene fuertes dudas sobre esa versión. Los investigadores intentan determinar si el niño sufrió agresiones físicas y cómo llegó la cocaína a su cuerpo, luego de que un análisis toxicológico confirmara la presencia de la sustancia.

Además, personal médico que intervino en la atención del menor indicó que el padre presentaba dificultades para hablar y aparentaba encontrarse bajo efectos de drogas cuando llegó al hospital.

Otro de los puntos que complican la situación procesal del acusado son sus antecedentes penales. R.M.M. registra una condena de cuatro años de prisión en 2015 por tenencia de droga para comercialización, otra condena de un año en 2019 por tenencia de estupefacientes y un antecedente por hurto en contexto de violencia de género.

Durante la audiencia judicial, el juez Federico Rodríguez respaldó el pedido del fiscal Alberto Martínez y de la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras, ordenando que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación.

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La defensa, encabezada por la abogada Filomena Noriega, se opuso a la prisión preventiva y argumentó que el acusado trabaja como repartidor y sostén económico de su familia.

Como parte de la causa, los investigadores secuestraron celulares del imputado y avanzan con el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Además, el próximo 14 de mayo se realizará una declaración por Cámara Gesell al niño, una medida considerada clave para reconstruir qué ocurrió realmente.

En paralelo, durante un allanamiento en la vivienda del acusado se encontró un envoltorio con una sustancia blanca, aunque posteriormente los análisis confirmaron que no se trataba de cocaína.