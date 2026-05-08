Corrupción en Nucleoeléctrica: imputaron a Reidel por uso irregular de tarjetas corporativas

Entre los puntos más polémicos del reporte se destacan:

Adelantos de efectivo: Retiros por un total de 56 millones de pesos .

Consumos en el exterior: Gastos por 765 dólares en un pub de Madrid y pagos por servicios de playa en Valencia.

Compras de lujo: 45 transacciones en tiendas libres de impuestos (free shops) por casi 6.000 dólares y un millón de pesos adicionales.

Indumentaria y ocio: Facturaciones en peluquerías, bares y tiendas de ropa que, según la denuncia de la diputada Marcela Pagano, resultan "incompatibles con el régimen de viáticos vigente".

Falla en los controles internos

Uno de los ejes centrales de la imputación fiscal es la presunta omisión de control por parte del Directorio y la Sindicatura de la firma. El fiscal González subrayó que el reporte inicial no individualizaba a los responsables de cada operación ni contenía una rendición documentada del destino institucional de los fondos.

Para avanzar en el esclarecimiento, el Ministerio Público solicitó al banco emisor el detalle pormenorizado de los plásticos asociados a la cuenta corporativa. El objetivo es cruzar las fechas de los viajes oficiales con los consumos realizados para determinar quiénes fueron los usuarios efectivos de las tarjetas en cada transacción.

El caso de Reidel no es el único frente abierto para la anterior gestión de Nucleoeléctrica. Existe una denuncia paralela, impulsada por el diputado Esteban Paulón, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

La imputación actual contempla una batería de delitos que incluyen peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. De probarse las irregularidades, los involucrados podrían enfrentar penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en lo que representa uno de los escándalos de manejo de fondos estatales más sensibles del último año.

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“Es un conjunto de plásticos”

Según el propio Reidel, el sistema de plásticos fue pensado originalmente para financiar el canon diario de viáticos y gastos de representación de quienes viajaban en misión oficial, pero el informe mostró movimientos que, en su interpretación, deben ser revisados individuo por individuo, en lugar de atribuírsele en bloque a la presidencia.

En paralelo, el fiscal federal Ramiro González impulsó la imputación de Demian Reidel, integrantes del Directorio, la Sindicatura y todos los usuarios de esa cuenta, por presuntos gastos irregulares. El juez federal Daniel Rafecas quedó a cargo de la causa, que busca determinar qué consumos fueron efectivamente vinculados a la actividad de la empresa y cuáles deberían ser devueltos al Estado.