Picadas ilegales en Caucete: 10 allanamientos y 6 detenidos

A partir de esto, los efectivos realizaron un total de 10 allanamientos en los barrios Conjunto IV; Loteo Esperanza; Conjunto V; Las Viñas; Felipe Cobas y Pie de Palo. Algunos de esos domicilios funcionaban como talleres clandestinos.

En el interior de los talleres, los uniformados encontraron motos con sus partes modificadas, con caños de escape antirreglamentarios (que se utilizan para las picadas ilegales), y diferentes rodados de dudosa procedencia. En total, secuestraron 20 motos, motores, cuadros y otros efectos con números alterados, que no podían ser acreditados sobre su procedencia.

Además, en pleno allanamiento en una vivienda ubicada en calle Paso de Los Andes y Ruta 20, los efectivos encontraron una escopeta, con su numeración limada, por lo que se detuvo al propietario y se dio intervención al fuero de Flagrancia.

En total, 6 hombres mayores de edad fueron detenidos y trasladados a los calabozos de la Seccional de Caucete.