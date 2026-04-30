Hakimi se lesionó y no se sabe si llegará al Mundial 2026

Tras el partido, el entrenador Luis Enrique evitó dar precisiones y pidió esperar a los estudios médicos. En ese momento, incluso dentro del plantel se intentó bajar la preocupación, con Marquinhos mencionando que podían ser simples calambres.

Sin embargo, los exámenes confirmaron la lesión muscular y el club informó que el jugador estará fuera “las próximas semanas”. Aunque no se detalló un tiempo exacto de recuperación, el parte médico alcanza para descartarlo del duelo clave ante el equipo alemán.

Para Marruecos, el tema excede lo inmediato. Hakimi es una pieza central del equipo y el capitán de la selección. Además, ya había tenido una baja prolongada en el tramo final de 2025 por un esguince de tobillo, lo que vuelve a poner el foco en su estado físico.

Aún no hay tiempo estimado para la recuperación de Hakimi, que se perderá lo que resta de la temporada. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)