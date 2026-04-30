Julián Alvarez preocupa a la Scaloneta a 43 días del Mundial

A los 28 minutos, Alvarez fue a presionar la salida del Arsenal. La pelota quedó dividida y llegó antes que el delantero rival Eberechi Eze, pero el británico trastabilló y cayó sobre la pierna izquierda del argentino.

Permaneció unos segundos en el suelo con evidentes gestos de dolor. Aunque logró incorporarse y caminar con dificultad, llevando algo de tranquilidad al banco, Diego Simeone decidió preservarlo: lo reemplazó a 13 minutos del final y en su lugar ingresó Álex Baena. Tras el partido, contó el DT: "Julián sufrió un golpe y me pidió salir".

Además, Giuliano Simeone, otro de los integrantes de la Scaloneta, sufrió un golpe de Piero Hincapié en la cintura que le impidió moverse con normalidad tras el primer cuarto de hora. Aunque continuó en cancha, fue reemplazado en el entretiempo por Robin Le Normand.