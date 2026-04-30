Julián Alvarez vive uno de los mejores momentos de su carrera, tanto en Europa como en la Selección Argentina. Consolidado como uno de los delanteros más determinantes y codiciados del mundo, su situación genera preocupación a 43 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: en la ida de la semifinal de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal debió dejar el campo de juego con dolor.
Julián Alvarez preocupa a la Scaloneta a 43 días del Mundial
El delantero cordobés fue el jugador más determinante del equipo del Cholo en la primera semi de Champions.