Más de mil personas participarán de la maratón 5K de la Industrial

La largada está prevista a las 10 desde la Municipalidad de la Capital, mientras que la llegada será en el Complejo Palomar, donde se llevará a cabo la entrega de premios y menciones a partir de las 11

La jefa del Departamento de Lengua Extranjera, Gisela Suligoy, destacó la importancia de la actividad como un espacio de encuentro y participación comunitaria, que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de integración entre estudiantes, familias y docentes.