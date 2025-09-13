Este domingo se realizará la quinta edición de “La Industrial Corre”, una maratón de 5 kilómetros organizada por la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. El evento contará con la participación de más de 1.000 corredores, entre alumnos, docentes, familiares y miembros de la comunidad universitaria.
Más de mil personas participarán de la maratón 5K de la Industrial
La carrera se correrá este domingo 14. La largada será en la Municipalidad de la Capital y la llegada en el Complejo deportivo El Palomar.