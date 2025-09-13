"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > maratón

Más de mil personas participarán de la maratón 5K de la Industrial

La carrera se correrá este domingo 14. La largada será en la Municipalidad de la Capital y la llegada en el Complejo deportivo El Palomar.

Este domingo se realizará la quinta edición de “La Industrial Corre”, una maratón de 5 kilómetros organizada por la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. El evento contará con la participación de más de 1.000 corredores, entre alumnos, docentes, familiares y miembros de la comunidad universitaria.

La largada está prevista a las 10 desde la Municipalidad de la Capital, mientras que la llegada será en el Complejo Palomar, donde se llevará a cabo la entrega de premios y menciones a partir de las 11

La jefa del Departamento de Lengua Extranjera, Gisela Suligoy, destacó la importancia de la actividad como un espacio de encuentro y participación comunitaria, que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de integración entre estudiantes, familias y docentes.

Te puede interesar...

Las inscripciones se realizan mediante colaboración voluntaria, destinada a la compra de elementos para el Departamento de Inglés de la institución. Para quienes deseen sumarse, la colaboración puede canalizarse a través del alias: industrialcorre5k.

Temas

Te puede interesar