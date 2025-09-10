"
La Liga Albardón-Angaco cayó ante Alvear y se despidió de la Copa País 2025

El único representante sanjuanino en la primera edición del torneo perdió 1-0 ante la Liga de Alvear y quedó eliminado de la Zona Cuyo, tras una destacada campaña.

Ante una multitud en el Polideportivo de Campo Afuera, la Selección de la Liga Albardón-Angaco no pudo con la Liga de Alvear, de Mendoza, y quedó eliminada de la Copa País 2025. El partido finalizó 1-0 a favor de los mendocinos, que se quedaron con la Zona Cuyo.

En la ida, disputada hace una semana en Mendoza, el encuentro había terminado 0-0, lo que dejaba abierta la esperanza de definir la serie como local. Sin embargo, la mínima diferencia en esta revancha selló la eliminación del representante sanjuanino.

La campaña de la selección albardonera-angaquera fue destacable. Tras clasificar segunda en la fase inicial, que constó de seis fechas, el equipo sorprendió al eliminar a la Selección sanjuanina dirigida por Dillon y luego venció a la Liga caucetera-sanmartiniana para llegar a esta instancia final. Finalmente, su camino en la Copa País concluyó ante General Alvear.

A pesar de la derrota, la participación de la Liga Albardón-Angaco en la primera edición del torneo dejó un saldo positivo, mostrando nivel competitivo y consolidando su presencia en el fútbol regional.

