Ante una multitud en el Polideportivo de Campo Afuera, la Selección de la Liga Albardón-Angaco no pudo con la Liga de Alvear, de Mendoza, y quedó eliminada de la Copa País 2025. El partido finalizó 1-0 a favor de los mendocinos, que se quedaron con la Zona Cuyo.
La Liga Albardón-Angaco cayó ante Alvear y se despidió de la Copa País 2025
El único representante sanjuanino en la primera edición del torneo perdió 1-0 ante la Liga de Alvear y quedó eliminado de la Zona Cuyo, tras una destacada campaña.