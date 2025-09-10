La Liga Albardón-Angaco cayó ante Alvear y se despidió de la Copa País 2025

En la ida, disputada hace una semana en Mendoza, el encuentro había terminado 0-0, lo que dejaba abierta la esperanza de definir la serie como local. Sin embargo, la mínima diferencia en esta revancha selló la eliminación del representante sanjuanino.

La campaña de la selección albardonera-angaquera fue destacable. Tras clasificar segunda en la fase inicial, que constó de seis fechas, el equipo sorprendió al eliminar a la Selección sanjuanina dirigida por Dillon y luego venció a la Liga caucetera-sanmartiniana para llegar a esta instancia final. Finalmente, su camino en la Copa País concluyó ante General Alvear.