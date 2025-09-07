"
De Pocito al podio europeo: Tivani campeón en Portugal

El ciclista pocitano ganó cuatro de las nueve etapas y se quedó con la 34° edición de la tradicional competencia portuguesa, recorriendo más de 1.300 kilómetros.

Campeón de punta a punta. El sanjuanino Nicolás Tivani volvió a brillar en Europa y se consagró en la 34° edición del Gran Premio Jornal de Notícias en Portugal. El oriundo de Pocito fue protagonista excluyente, imponiéndose en cuatro de las nueve etapas disputadas y recorriendo más de 1.300 kilómetros para quedarse con el título general.

Este triunfo significó para Tivani su primer éxito en una prueba por etapas en la temporada europea, un año en el que ya había escrito historia tras coronarse en la Vuelta a San Juan 2025. El maillot amarillo lo vistió desde la cuarta jornada, la etapa reina, y no lo soltó hasta el final. Con emoción, el ciclista dedicó la victoria a su “hermano” Tomás Contte, quien fue clave en la labor de equipo para proteger a su líder.

La última etapa, disputada este domingo, quedó en manos del portugués Francisco Campos (AP Hotels-Tavira-Farense), pero en la clasificación general el dominio fue absoluto de Tivani. El podio lo completaron el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) en el segundo lugar y el portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien 21) en el tercero.

Con esta consagración, Tivani sigue sumando logros en un 2025 inolvidable, que lo reafirma como una de las grandes figuras del ciclismo sanjuanino y argentino en el plano internacional.

