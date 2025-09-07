De Pocito al podio europeo: Tivani campeón en Portugal

Este triunfo significó para Tivani su primer éxito en una prueba por etapas en la temporada europea, un año en el que ya había escrito historia tras coronarse en la Vuelta a San Juan 2025. El maillot amarillo lo vistió desde la cuarta jornada, la etapa reina, y no lo soltó hasta el final. Con emoción, el ciclista dedicó la victoria a su “hermano” Tomás Contte, quien fue clave en la labor de equipo para proteger a su líder.

La última etapa, disputada este domingo, quedó en manos del portugués Francisco Campos (AP Hotels-Tavira-Farense), pero en la clasificación general el dominio fue absoluto de Tivani. El podio lo completaron el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) en el segundo lugar y el portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien 21) en el tercero.