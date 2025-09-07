Campeón de punta a punta. El sanjuanino Nicolás Tivani volvió a brillar en Europa y se consagró en la 34° edición del Gran Premio Jornal de Notícias en Portugal. El oriundo de Pocito fue protagonista excluyente, imponiéndose en cuatro de las nueve etapas disputadas y recorriendo más de 1.300 kilómetros para quedarse con el título general.
De Pocito al podio europeo: Tivani campeón en Portugal
El ciclista pocitano ganó cuatro de las nueve etapas y se quedó con la 34° edición de la tradicional competencia portuguesa, recorriendo más de 1.300 kilómetros.