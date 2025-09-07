La Selección Argentina disputará dos amistosos en octubre, ante Venezuela y Puerto Rico, respectivamente. El primer partido será el 10 de octubre a las 21 (hora de nuestro país) ante la Venezuela de Fernando Batista en Hard Rock Stadium de Miami. El segundo encuentro se jugará ante Puerto Rico, el día 13 de octubre, en el estadio Soldier Field de Chicago.
Confirmaron los rivales que enfrentará la Selección en su gira de octubre por EE.UU
La Albiceleste ya piensa en la próxima Copa del Mundo que se jugará en junio de 2026.