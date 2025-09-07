Confirmaron los rivales que enfrentará la Selección en su gira de octubre por EE.UU

Por ahora, los rivales no están confirmados, pero la AFA avanza en las gestiones para concretarlos en los próximos días y cerrar así el calendario 2025.

La Selección se entrenó pensando en Ecuador

La Albiceleste practicó este sábado en turno matutino. Los futbolistas comenzaron los trabajos en campo con una tradicional entrada en calor de postas, donde se focalizó específicamente en acciones de velocidad y coordinación.

Tras ello, el grupo hizo fútbol formal durante veinte minutos, con indicaciones constantes del entrenador Lionel Scaloni. Los jugadores Claudio Echeverri y Valentín Carboni ensayaron con el equipo mayor.

En el tramo final, los jugadores realizaron un reducido bajo diversas consignas por espacio de 25 minutos.