River se mide ante Independiente Rivadavia en el Monumental

River llega a este compromiso tras un inicio complicado en el semestre, donde quedó rápidamente fuera de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la renuncia de Eduardo Coudet.

Sin embargo, la situación cambió el fin de semana pasado con el interinato de Ponzio, quien guió al equipo a una necesaria victoria sobre Banfield.

Con este triunfo, el "Millonario" alcanzó los siete puntos y se posicionó en el undécimo lugar de la Zona B. Una nueva victoria lo colocaría en la lucha por los playoffs.

Por su parte, Independiente Rivadavia se presenta como uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino en este 2026. Bajo la dirección de Alfredo Berti, el equipo "leproso" viene de obtener una victoria 3-1 frente a Racing, lo que le permitió escalar a la sexta posición en la Zona B y mantenerse como líder de la tabla anual, junto a Argentinos Juniors, en una intensa lucha por el título de Campeón de Liga.