River recibe este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en busca de seguir por la senda del triunfo tras el exitoso debut de Leonardo Ponzio como director técnico.
River se mide ante Independiente Rivadavia en el Monumental
El partido se disputa desde las 19.15 en Núñez. Tras un pésimo arranque de semestre, "El Millo" llega a este compromiso tras ganar de la mano de su DT interino. "La Lepra" mendocina atraviesa un buen momento.