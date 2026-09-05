River recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza

Sin embargo, el fin de semana pasado comenzó el interinato de Ponzio y River pudo reencontrarse con la victoria gracias a la goleada 3-1 sobre Banfield.

De esta manera, el "Millonario" pudo llegar a los siete puntos, para ubicarse undécimo en la Zona B, por lo que una nueva victoria lo metería de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia de Mendoza, que es uno de los equipos más sólidos en el fútbol argentino en este 2026.

La "Lepra Mendocina", que tiene como director técnico a Alfredo Berti, viene de ganarle 3-1 a Racing para escalar hasta la sexta colocación en la Zona B y además pudo mantenerse como líder en la tabla anual junto con Argentinos Juniors, equipo con el que pelea mano a mano por el título de Campeón de Liga.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona B - fecha 8

River - Independiente Rivadavia (Mza.)

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 19:15. TV: TNT Sports

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.