Alianza ganó, goleó y mantiene el paso firme en el Clausura local

Con este resultado, Alianza llegó a los 31 puntos y continúa mirando a todos desde arriba.

López Peláez también festejó como local

En otro de los partidos de la jornada, López Peláez derrotó 2 a 0 a Atenas y consiguió hacerse fuerte en su cancha. Páez y Ramírez fueron los encargados de marcar los goles para el triunfo del local.

La jornada también tuvo varios encuentros que terminaron en tablas.

Colón Junior y San Lorenzo de Ullum empataron 1 a 1. José Campos convirtió para el Merengue, mientras que Gabriel Gil marcó para la visita.

En el Oeste, Marquesado y Juventud Zondina protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la fecha y terminaron 2 a 2. Vega y Olivera anotaron para el Tricolor, mientras que Peralta y Carbajal marcaron para el conjunto de Zonda.

Por último, Minero y Sportivo Peñarol igualaron 2 a 2 en un encuentro con cuatro goles. Torres y Moral marcaron para el local, mientras que Arce y Pastén convirtieron para el Bohemio de Chimbas.

Cómo sigue la fecha

La fecha 12 continuará este domingo con dos partidos: Defensores de Argentinos enfrentará a 9 de Julio, mientras que Villa Ibáñez recibirá a Rivadavia. El cierre llegará el miércoles, cuando Carpintería reciba a Desamparados desde las 16.30.

En la parte alta de la tabla, Alianza manda con 31 puntos, seguido por Desamparados con 26 y un partido menos. Minero suma 23, Rivadavia 21, Trinidad 20 y Marquesado 19.