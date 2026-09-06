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Alianza ganó, goleó y mantiene el paso firme en el Clausura local

El líder Atlético Alianza venció 4-1 a Sarmiento como visitante y estiró su gran momento en el Torneo Clausura. La fecha 12 también dejó empates entre Minero y Peñarol, Colón y San Lorenzo de Ullum, y Marquesado y Juventud Zondina.

La fecha 12 del Torneo Clausura de Primera División del fútbol sanjuanino dejó una jornada cargada de goles y resultados importantes en la pelea por los primeros puestos.

El gran protagonista del sábado fue Atlético Alianza, que volvió a demostrar por qué es el líder del campeonato. El equipo de Santa Lucía visitó a Sarmiento en Zonda y se impuso con autoridad por 4 a 1.

La figura de la tarde fue Luciano Riveros, quien tuvo una actuación determinante y marcó un triplete para el conjunto visitante. Nicolás Silka completó la goleada, mientras que Díaz anotó el descuento para el dueño de casa.

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Con este resultado, Alianza llegó a los 31 puntos y continúa mirando a todos desde arriba.

López Peláez también festejó como local

En otro de los partidos de la jornada, López Peláez derrotó 2 a 0 a Atenas y consiguió hacerse fuerte en su cancha. Páez y Ramírez fueron los encargados de marcar los goles para el triunfo del local.

La jornada también tuvo varios encuentros que terminaron en tablas.

Colón Junior y San Lorenzo de Ullum empataron 1 a 1. José Campos convirtió para el Merengue, mientras que Gabriel Gil marcó para la visita.

En el Oeste, Marquesado y Juventud Zondina protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la fecha y terminaron 2 a 2. Vega y Olivera anotaron para el Tricolor, mientras que Peralta y Carbajal marcaron para el conjunto de Zonda.

Por último, Minero y Sportivo Peñarol igualaron 2 a 2 en un encuentro con cuatro goles. Torres y Moral marcaron para el local, mientras que Arce y Pastén convirtieron para el Bohemio de Chimbas.

Cómo sigue la fecha

La fecha 12 continuará este domingo con dos partidos: Defensores de Argentinos enfrentará a 9 de Julio, mientras que Villa Ibáñez recibirá a Rivadavia. El cierre llegará el miércoles, cuando Carpintería reciba a Desamparados desde las 16.30.

En la parte alta de la tabla, Alianza manda con 31 puntos, seguido por Desamparados con 26 y un partido menos. Minero suma 23, Rivadavia 21, Trinidad 20 y Marquesado 19.

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