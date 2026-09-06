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San Martín juega hoy ante Midland con la ilusión de seguir de racha

El Verdinegro juega este domingo desde las 15.30 ante Ferrocarril Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional. Llega después de tres victorias consecutivas y con una agenda cargada por delante.

San Martín de San Juan vuelve a jugar este domingo y tendrá una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo su presente en la Primera Nacional. El Verdinegro recibirá a Ferrocarril Midland desde las 15.30, por la fecha 28 de la Zona B, en un partido importante de cara al tramo decisivo del campeonato. El encuentro tendrá como árbitro a Carlos Córdoba.

El equipo sanjuanino llega con el ánimo en alto después de conseguir tres victorias consecutivas. Primero derrotó 3-1 a Gimnasia y Tiro, luego venció 1-0 a Nueva Chicago y viene de conseguir otro triunfo por 1-0, esta vez frente a Atlanta como visitante.

Con esa racha, el Verdinegro buscará hacerse fuerte nuevamente y sumar tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación al Reducido.

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Para el encuentro de este domingo, el cuerpo técnico citó a Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Hernán Zuliani, Mauro Osores, Manuel Cocca, Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Facundo Nadalín, Dante Álvarez y Nicolás Pelaitay.

La lista se completa con Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Rodrigo Nieva y Genaro Rossi.

Un septiembre cargado

El partido frente a Midland será apenas el comienzo de una seguidilla exigente. El próximo sábado 12, San Martín visitará a Quilmes desde las 17, mientras que el miércoles 16 volverá a jugar como local ante Tristán Suárez.

Luego llegará otro compromiso en casa frente a Colegiales y posteriormente deberá visitar a Patronato. La agenda continuará con Almagro, nuevamente como local, en el comienzo de octubre.

El calendario le plantea al Verdinegro varios partidos en pocas semanas y una oportunidad para sostener la remontada en un momento determinante de la Primera Nacional 2026.

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