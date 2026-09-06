San Martín de San Juan vuelve a jugar este domingo y tendrá una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo su presente en la Primera Nacional. El Verdinegro recibirá a Ferrocarril Midland desde las 15.30, por la fecha 28 de la Zona B, en un partido importante de cara al tramo decisivo del campeonato. El encuentro tendrá como árbitro a Carlos Córdoba.
San Martín juega hoy ante Midland con la ilusión de seguir de racha
El Verdinegro juega este domingo desde las 15.30 ante Ferrocarril Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional. Llega después de tres victorias consecutivas y con una agenda cargada por delante.