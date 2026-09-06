"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Messi

El tenso cruce entre Messi y una figura de otra selección en el empate del Inter Miami

El argentino se cruzó con el paraguayo Junior Alonso tras el final del partido que acabó 2-2. Ambos habían sido protagonistas de un llamativo episodio minutos antes

El empate de Inter Miami ante Atlanta United dejó a Lionel Messi con mucha bronca. El equipo de Guillermo Hoyos ganaba 2-1 y tenía el triunfo prácticamente asegurado, pero un penal convertido por Breel Embolo a los 87 minutos selló el 2-2 en el estadio del conjunto de Florida.

La tensión aumentó sobre el final, cuando Junior Alonso protagonizó una de las últimas acciones defensivas ante Messi. El paraguayo logró tapar un remate del argentino y lo festejó de manera efusiva, gritándole prácticamente en la cara al capitán de Inter Miami.

Messi no reaccionó en ese momento, pero quedó claro que la situación no le cayó nada bien. Y la bronca apareció después del pitazo final.

Te puede interesar...

View this post on Instagram

Messi fue a buscar a Junior Alonso

Una vez terminado el encuentro, Messi se acercó a Junior Alonso y tuvieron un fuerte cara a cara. El argentino le reclamó por la actitud que había tenido durante la jugada y ambos intercambiaron algunas palabras en medio de un clima de mucha tensión.

La escena llamó todavía más la atención porque varios futbolistas tuvieron que acercarse para evitar que la discusión pasara a mayores. Rodrigo De Paul y Casemiro, entre otros compañeros, quedaron cerca de los protagonistas mientras intentaban controlar la situación.

La Pulga no pudo convertir y, además, estuvo muy cerca de marcar cuando un remate suyo dio en el palo. Atlanta resistió los últimos ataques y se llevó un punto de Miami gracias al penal de Embolo.

Otra discusión para Messi en la MLS

No es la primera vez en las últimas semanas que Messi termina involucrado en un cruce con un rival en la MLS. Hace poco había protagonizado una situación similar con Quinn Sullivan, futbolista de Philadelphia Union.

Esta vez, el protagonista del encontronazo fue Junior Alonso, que primero logró frenar a Messi dentro de la cancha y después terminó frente a frente con el capitán argentino.

El equipo de Messi volverá a jugar este miércoles ante Chicago Fire desde las 21.30 (hora de la Argentina) por la MLS. El sábado enfrentará a Nashville.

Temas

Te puede interesar