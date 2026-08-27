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River confirmó la salida de Coudet y Ponzio asumirá como DT interino

El entrenador dejó su cargo tras reunirse con el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. Ponzio conducirá al equipo junto a Marcelo Escudero.

River Plate confirmó este jueves la salida de Eduardo Coudet como entrenador del primer equipo. La decisión fue comunicada oficialmente en el Salón Auditorio del estadio Monumental, luego de la reunión que el técnico mantuvo con el presidente del club, Stefano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli.

Según explicó Di Carlo, fue el propio Coudet quien manifestó su voluntad de dar un paso al costado después del partido disputado el miércoles. La dirigencia aceptó la decisión y destacó que se trató de una salida acordada y desarrollada de manera institucional.

“Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado”, señaló Di Carlo durante la conferencia de prensa. El presidente de River remarcó además que la conducción del club respaldó “siempre de manera categórica” el trabajo realizado por el entrenador durante su ciclo.

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Ponzio asumirá como interino

Tras la salida de Coudet, River resolvió que Leonardo Ponzio sea el entrenador interino del equipo. El histórico exmediocampista y actual integrante de la estructura del club estará acompañado por Marcelo Escudero, quien colaborará con el cuerpo técnico durante esta etapa.

RILa dirigencia deberá ahora definir los próximos pasos deportivos y evaluar las alternativas para la conducción definitiva del plantel.

Di Carlo buscó dejar en claro que la salida se produjo en buenos términos y destacó especialmente la trayectoria profesional de Coudet durante su paso por la institución. “Creemos que es la manera correcta, institucional y respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara”, afirmó el presidente.

También valoró el “profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo” y la “calidad humana” del entrenador, a quien agradeció por el recorrido realizado en el club. “Una situación incómoda que te tocó administrar en este tiempo”, agregó Di Carlo al referirse al contexto que atravesó Coudet.

Un cambio en medio de una situación deportiva compleja

La salida del entrenador se produce después del partido disputado por River el miércoles y abre una nueva etapa para el equipo.

La dirigencia decidió acompañar la determinación de Coudet y evitar una transición prolongada sin una conducción definida. Por eso, Ponzio y Escudero tomarán las riendas del plantel de manera interina mientras River analiza el futuro del cargo.

Coudet, por su parte, tendrá ahora la posibilidad de realizar su balance sobre un ciclo que llegó a su fin de manera anticipada.

La conferencia en el Monumental marcó así el cierre formal de la etapa del “Chacho” al frente de River y el comienzo de una transición encabezada por uno de los máximos referentes de la historia reciente del club.

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