River confirmó la salida de Coudet y Ponzio asumirá como DT interino

Ponzio asumirá como interino

Tras la salida de Coudet, River resolvió que Leonardo Ponzio sea el entrenador interino del equipo. El histórico exmediocampista y actual integrante de la estructura del club estará acompañado por Marcelo Escudero, quien colaborará con el cuerpo técnico durante esta etapa.

RILa dirigencia deberá ahora definir los próximos pasos deportivos y evaluar las alternativas para la conducción definitiva del plantel.

Di Carlo buscó dejar en claro que la salida se produjo en buenos términos y destacó especialmente la trayectoria profesional de Coudet durante su paso por la institución. “Creemos que es la manera correcta, institucional y respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara”, afirmó el presidente.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos… pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

También valoró el “profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo” y la “calidad humana” del entrenador, a quien agradeció por el recorrido realizado en el club. “Una situación incómoda que te tocó administrar en este tiempo”, agregó Di Carlo al referirse al contexto que atravesó Coudet.

Un cambio en medio de una situación deportiva compleja

La salida del entrenador se produce después del partido disputado por River el miércoles y abre una nueva etapa para el equipo.

La dirigencia decidió acompañar la determinación de Coudet y evitar una transición prolongada sin una conducción definida. Por eso, Ponzio y Escudero tomarán las riendas del plantel de manera interina mientras River analiza el futuro del cargo.

Coudet, por su parte, tendrá ahora la posibilidad de realizar su balance sobre un ciclo que llegó a su fin de manera anticipada.

La conferencia en el Monumental marcó así el cierre formal de la etapa del “Chacho” al frente de River y el comienzo de una transición encabezada por uno de los máximos referentes de la historia reciente del club.