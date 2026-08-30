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River ganó ante Banfield y Ponzio debutó con triunfo como entrenador

El Millonario se impuso 3-2 ante el Taladro por el Torneo Clausura y comenzó con el pie derecho la etapa de Leonardo Ponzio al frente del equipo. Driussi, Almada y Correa marcaron para la visita, mientras que Sepúlveda anotó los dos goles del conjunto local.

River Plate comenzó con una sonrisa la etapa de Leonardo Ponzio como entrenador, al derrotar este domingo por 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Solá, por una nueva fecha del Torneo Clausura.

El conjunto de Núñez tomó rápidamente el protagonismo y encontró la ventaja a los 32 minutos del primer tiempo. Sebastián Driussi recibió una gran asistencia de Ángel Correa y, con una magnífica volea, puso el 1-0 para la visita.

River tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia a través de un penal. A los 36 minutos, Almada fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó la falta. El propio delantero ejecutó, pero el Ruso Rodríguez atajó el remate.

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Sin embargo, el VAR detectó invasión y determinó que el penal debía repetirse. En la segunda oportunidad, Almada no falló y convirtió el 2-0 a los 40 minutos, justo en el estreno de Ponzio en el banco millonario.

En el comienzo del segundo tiempo, Banfield salió decidido a descontar y tuvo algunas oportunidades. Finalmente, a los 18 minutos, Sepúlveda apareció para marcar el 1-2 y devolverle la esperanza al equipo local.

Pero River volvió a tomar distancia poco después. A los 24 minutos, Ángel Correa remató al primer palo, venció al Ruso Rodríguez y estableció el 3-1.

Banfield no bajó los brazos y volvió a ponerse a tiro. A los 39 minutos, nuevamente Sepúlveda sacó un potente remate desde afuera del área y marcó un verdadero golazo para establecer el 3-2.

En los minutos finales, River tuvo una ocasión inmejorable para sentenciar el encuentro. Primero Beltrán y luego Correa desperdiciaron chances claras, mientras Banfield buscaba desesperadamente el empate.

Finalmente, el Millonario logró sostener la ventaja y se quedó con un triunfo 3-2 que marca un comienzo auspicioso para Leonardo Ponzio como entrenador.

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