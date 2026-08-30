River ganó ante Banfield y Ponzio debutó con triunfo como entrenador

Sin embargo, el VAR detectó invasión y determinó que el penal debía repetirse. En la segunda oportunidad, Almada no falló y convirtió el 2-0 a los 40 minutos, justo en el estreno de Ponzio en el banco millonario.

En el comienzo del segundo tiempo, Banfield salió decidido a descontar y tuvo algunas oportunidades. Finalmente, a los 18 minutos, Sepúlveda apareció para marcar el 1-2 y devolverle la esperanza al equipo local.

Pero River volvió a tomar distancia poco después. A los 24 minutos, Ángel Correa remató al primer palo, venció al Ruso Rodríguez y estableció el 3-1.

Banfield no bajó los brazos y volvió a ponerse a tiro. A los 39 minutos, nuevamente Sepúlveda sacó un potente remate desde afuera del área y marcó un verdadero golazo para establecer el 3-2.

En los minutos finales, River tuvo una ocasión inmejorable para sentenciar el encuentro. Primero Beltrán y luego Correa desperdiciaron chances claras, mientras Banfield buscaba desesperadamente el empate.

Finalmente, el Millonario logró sostener la ventaja y se quedó con un triunfo 3-2 que marca un comienzo auspicioso para Leonardo Ponzio como entrenador.