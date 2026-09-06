Se descompensó mientras jugaba al fútbol y murió en el hospital

Manghi era oriundo de Buenos Aires, pero desde hacía varios años había elegido Rodeo para vivir. Allí construyó vínculos y se convirtió en una figura conocida dentro del ambiente futbolístico local.

Sus compañeros lo recuerdan especialmente por su participación en la Liguilla y en los distintos torneos sénior. Actualmente defendía la camiseta de Bajo Colola, con la que disputaba el campeonato de Veteranos.

La noticia rápidamente generó muestras de dolor en la comunidad deportiva. Instituciones, jugadores y amigos utilizaron las redes sociales para despedir al hombre que durante años compartió con ellos partidos y encuentros de fin de semana.

Un episodio similar había ocurrido semanas atrás

La muerte de Manghi ocurre apenas unos días después de otro episodio fatal registrado en un partido de fútbol amateur en Capital.

El 28 de agosto, un hombre de 48 años, identificado por su apellido como Vega, se descompensó mientras disputaba un partido entre amigos en un complejo deportivo ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador.

Sus compañeros comenzaron a practicarle maniobras de RCP mientras se daba aviso al 911. Una ambulancia llegó minutos después y continuó con las tareas de reanimación, pero el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales.

En ese caso intervino la policía y la Justicia para realizar las actuaciones correspondientes. Las primeras informaciones señalaron que podría haberse tratado de una falla cardíaca, aunque la causa exacta debía establecerse mediante las actuaciones médicas y judiciales.

Dos episodios similares en pocas semanas vuelven a dejar una imagen difícil para el fútbol amateur sanjuanino: partidos que transcurrían con normalidad y que terminaron de manera inesperada con la muerte de dos jugadores.