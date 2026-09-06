El procedimiento ocurrió durante una recorrida policial por Las Chacritas, en 9 de Julio, cuando los efectivos fueron interceptados por un hombre que circulaba en moto. El testigo les contó que, a unos 400 metros, había observado a dos sujetos arrojando distintos objetos en un callejón de tierra.
Un motociclista los vio arrojar algo y la policía encontró tres rifles
Un motociclista alertó a la policía sobre dos sujetos que habían arrojado objetos en un callejón de Las Chacritas. Cuando los efectivos llegaron, encontraron tres armas largas ocultas dentro de una manta. Estaban deterioradas, en desuso y con piezas faltantes.