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Un motociclista los vio arrojar algo y la policía encontró tres rifles

Un motociclista alertó a la policía sobre dos sujetos que habían arrojado objetos en un callejón de Las Chacritas. Cuando los efectivos llegaron, encontraron tres armas largas ocultas dentro de una manta. Estaban deterioradas, en desuso y con piezas faltantes.

El procedimiento ocurrió durante una recorrida policial por Las Chacritas, en 9 de Julio, cuando los efectivos fueron interceptados por un hombre que circulaba en moto. El testigo les contó que, a unos 400 metros, había observado a dos sujetos arrojando distintos objetos en un callejón de tierra.

Ante la advertencia, los policías se dirigieron hasta el lugar indicado y realizaron una inspección de la zona. Allí encontraron una manta de color marrón que ocultaba en su interior tres armas largas, aparentemente rifles.

Los efectivos constataron que las armas se encontraban en mal estado de conservación, en desuso y con faltante de algunas piezas.

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Tras el hallazgo, los uniformados realizaron una recorrida a pie por los alrededores con el objetivo de localizar a los dos hombres señalados por el motociclista. Sin embargo, no lograron encontrarlos.

Las tres armas quedaron secuestradas para establecer con precisión sus características y determinar su procedencia.

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