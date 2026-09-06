Qué determinó la autopsia del hombre hallado muerto dentro de una Traffic

Además, los especialistas no encontraron lesiones, traumatismos ni signos de violencia externa que permitieran sospechar de una muerte provocada. Tampoco surgieron indicios compatibles con una agresión con un arma blanca o de fuego ni con un accidente de tránsito.

Qué pasó con la hipótesis de que estaba acompañado

Uno de los interrogantes que quedaron planteados desde el comienzo fue si Chávez se encontraba acompañado cuando sufrió la descompensación.

El estado en que fue encontrado el cuerpo llevó a los investigadores a considerar esa posibilidad y a revisar las circunstancias que rodearon sus últimos momentos. Sin embargo, hasta el momento no aparecieron elementos que permitan sostener que una tercera persona haya participado de su muerte.

La falta de cámaras determinantes y de testigos que hayan presenciado el momento exacto del fallecimiento tampoco permitió establecer si alguien estuvo con él antes de que se produjera el infarto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, de la UFI Delitos Especiales N°7.

Si bien todavía restan incorporar estudios de laboratorio y toxicológicos, desde Fiscalía indicaron que los resultados de la autopsia permiten descartar, en principio, la existencia de un hecho criminal.

Por eso, una vez que se incorporen los últimos informes al expediente, la causa quedará en condiciones de ser archivada, ya que no surgieron elementos que indiquen la comisión de un delito.

De esta manera, el misterio que había generado el hallazgo del hombre sin vida dentro de la Traffic quedó despejado por la evidencia forense: no fue una muerte violenta, sino un infarto por causas naturales.