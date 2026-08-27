River perdió por penales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

TANTO INTENTÓ QUE AL FIN LLEGÓ: GOOOL DE RIVER



Sebastián Driussi la empujó tras un centro de Gonzalo Montiel para el 1-0 sobre Independiente Santa Fe.



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El desahogo llegó apenas iniciado el complemento. Gonzalo Montiel lanzó un centro preciso al segundo palo y Driussi apareció para empujarla y poner el 1-0. El Monumental respiraba y River parecía encaminar la clasificación.

Sin embargo, el equipo de Coudet perdió intensidad y permitió que Santa Fe creciera. El conjunto colombiano encontró su oportunidad después de una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área y Franco Fagúndez convirtió el penal para establecer el 1-1.

GOOOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE



Con un remate potente, Fagúndez superó a Beltrán y marcó el 1-1 ante River.



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Con el empate, la serie quedó en manos de los doce pasos. Y allí comenzó una verdadera maratón. River y Santa Fe intercambiaron aciertos y errores hasta llegar a una tanda de 11 ejecuciones por lado.

El gran protagonista de la noche fue Santiago Beltrán. El arquero de River se hizo enorme bajo los tres palos y tapó tres penales: los remates de Emmanuel Olivera, Jhojan Torres y Jeison Angulo. Sus intervenciones mantuvieron con vida al Millonario cuando la eliminación parecía cada vez más cerca.

Pero la historia terminó teniendo un giro cruel para el arquero. Después de una larga serie, Beltrán tuvo en sus pies la posibilidad de mantener con vida a River, pero su remate fue atajado por Weimar Asprilla. Santa Fe convirtió el siguiente y selló el 8-7 definitivo.

RIVER, ELIMINADO POR PENALES ANTE SANTA FE



A pesar de las atajadas de Beltrán, el Millonario quedó afuera tras una larga tanda.



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Lejos de responsabilizarlo, el Monumental reconoció la enorme actuación de Beltrán. Los hinchas lo despidieron entre aplausos y corearon su nombre después de que el arquero fuera una de las principales razones por las que River llegó con chances hasta el último penal.

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La eliminación vuelve a dejar un sabor amargo para el Millonario.

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River tuvo momentos de dominio, se puso en ventaja, pero no pudo liquidar la serie y terminó pagando caro sus errores. Santa Fe avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Vasco da Gama. Para River, la Sudamericana terminó en casa y con otra noche difícil de digerir.