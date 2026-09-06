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El frío se hace sentir y así seguirá el tiempo este domingo

La jornada comenzó con temperaturas muy bajas y una sensación térmica todavía menor. Se espera una máxima de 13°, cielo con nubes y claros durante buena parte del día y viento del sur.

El domingo arrancó muy frío en San Juan, con temperaturas que durante las primeras horas de la mañana se ubicaron alrededor de los 4°C, mientras que la sensación térmica llegó a los 3°C. El cielo se presenta parcialmente nublado y el viento acompaña con intensidad moderada.

Según el pronóstico, el frío continuará durante las próximas horas, aunque la temperatura irá subiendo lentamente con el correr de la jornada. Cerca de las 11, se esperan unos 7°C, con cielo entre nubes y claros.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo frescas. Para las 14, el termómetro podría alcanzar los 10°C, mientras que la máxima prevista para este domingo será de 13°C alrededor de las 17. Para ese momento, el cielo tenderá a despejarse.

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El viento también tendrá protagonismo. Durante la mañana soplará desde el norte y luego irá rotando hacia el este y el sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 26 km/h. Ya durante la noche, el descenso de temperatura volverá a sentirse con fuerza. Para las 20 se esperan unos 9°C y hacia las 23 la temperatura podría bajar hasta los 7°C.

En síntesis, será una jornada fría de principio a fin, con una mañana especialmente helada, una tarde apenas más templada y un cierre de domingo nuevamente marcado por las bajas temperaturas.

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