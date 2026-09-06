El frío se hace sentir y así seguirá el tiempo este domingo

Según el pronóstico, el frío continuará durante las próximas horas, aunque la temperatura irá subiendo lentamente con el correr de la jornada. Cerca de las 11, se esperan unos 7°C, con cielo entre nubes y claros.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo frescas. Para las 14, el termómetro podría alcanzar los 10°C, mientras que la máxima prevista para este domingo será de 13°C alrededor de las 17. Para ese momento, el cielo tenderá a despejarse.