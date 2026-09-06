El domingo arrancó muy frío en San Juan, con temperaturas que durante las primeras horas de la mañana se ubicaron alrededor de los 4°C, mientras que la sensación térmica llegó a los 3°C. El cielo se presenta parcialmente nublado y el viento acompaña con intensidad moderada.
El frío se hace sentir y así seguirá el tiempo este domingo
La jornada comenzó con temperaturas muy bajas y una sensación térmica todavía menor. Se espera una máxima de 13°, cielo con nubes y claros durante buena parte del día y viento del sur.