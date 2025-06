Riquelme llamó a Paredes y le hizo una nueva oferta para que vuelva a Boca

Con el ofrecimiento de palabra hecho, no habrá más movimientos por parte de Boca y ahora la pelota quedó completamente del lado del mediocampista de 30 años. Riquelme no pasará por escrito lo hablado por teléfono, sino que simplemente ejecutará cláusula de salida de la Roma si Paredes le da el OK.

Cabe recordar que al momento de su renovación con el equipo italiano, el propio futbolista gestionó una apartado exclusivo para que Boca, por apenas 3.5 millones de euros y en cuatro cuotas, pueda llevárselo con su aval.

En resumidas cuentas, el campeón del mundo deberá responderle al presidente xeneize en las próximas horas para confirmarle donde quiere continuar su carrera. Si el deseo de jugar en Boca sigue presente como manifestó meses atrás, se convertirá en refuerzo post Mundial de Clubes.

¿Por qué no lo jugaría si acepta? Es que el mercado especial para sumar incorporaciones al torneo en Estados Unidos cierra este mismo martes y en tanto la dirigencia no llegará con los tiempos para inscribirlo en la lista definitiva de 35 jugadores (había dejado un lugar vacante por él).