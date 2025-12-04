"
Regional Amateur: días y horarios para los equipos sanjuaninos

Los cinco equipos sanjuaninos que continúan en carrera en el Regional Amateur jugarán este domingo los duelos de ida de la segunda fase. Cronograma complete.

El Torneo Regional Amateur disputará este fin de semana los duelos de ida de la segunda ronda de la Región Cuyo. Alianza, Unión, Peñaflor, General Belgrano de Media Agua y Árbol Verde de Jáchal son los equipos sanjuaninos que continúan en carrera. El Consejo Federal confirmó los días, horarios y árbitros para el inicio de la fase eliminatoria.

General Belgrano de Media Agua recibirá, el domingo a las 17, a Unión de Villa Krause. Para ese cruce fue designado el caucetero Sebastián Castro como árbitro principal.

Alianza visitará, también el domingo desde las 17, a Argentino de Mendoza. El árbitro del partido será el calingastino Pedro Coria.

A las 17.30 habrá acción en San Martín. Peñaflor recibirá a Árbol Verde de Jáchal con el arbitraje del sanjuanino Enzo Gómez.

La próxima semana se disputarán las revanchas y se invertirán las localías. Unión, Alianza y Árbol Verde de Jáchal cerrarán sus cruces jugando en casa.

