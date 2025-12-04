El Torneo Regional Amateur disputará este fin de semana los duelos de ida de la segunda ronda de la Región Cuyo. Alianza, Unión, Peñaflor, General Belgrano de Media Agua y Árbol Verde de Jáchal son los equipos sanjuaninos que continúan en carrera. El Consejo Federal confirmó los días, horarios y árbitros para el inicio de la fase eliminatoria.
San Juan 8 > Ovación > Regional Amateur
Regional Amateur: días y horarios para los equipos sanjuaninos
Los cinco equipos sanjuaninos que continúan en carrera en el Regional Amateur jugarán este domingo los duelos de ida de la segunda fase. Cronograma complete.