El calor domina el jueves y rige un alerta por tormentas para la tarde

A lo largo de la mañana, el calor irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 37°C, según el pronóstico oficial actualizado a las 06:18. Sin embargo, el dato más relevante del día es la inestabilidad anunciada para la tarde y la noche, cuando se esperan tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación que oscila entre 40% y 70%.

El organismo prevé un cambio en la dirección del viento:

Por la mañana predominará del Noroeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde girará al Noreste, con intensidades de 13 a 22 km/h.

Por la noche se orientará al Sudeste, manteniéndose en valores similares.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante el calor y la posible actividad eléctrica, especialmente en horarios de mayor intensidad.