El calor domina el jueves y rige un alerta por tormentas para la tarde

La jornada arranca con 23°C y cielo ligeramente nublado, pero se esperan tormentas fuertes hacia la tarde y noche. La temperatura trepará hasta los 37°C y el SMN mantiene alerta por lluvias intensas.

El jueves amaneció con un marcado aumento de la temperatura en San Juan. A las 06:00, el registro oficial del SMN marcaba 23°C, con cielo ligeramente nublado, 36% de humedad, presión de 940 hPa, viento del Oeste a 4 km/h y visibilidad de 15 kilómetros.

A lo largo de la mañana, el calor irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 37°C, según el pronóstico oficial actualizado a las 06:18. Sin embargo, el dato más relevante del día es la inestabilidad anunciada para la tarde y la noche, cuando se esperan tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación que oscila entre 40% y 70%.

El organismo prevé un cambio en la dirección del viento:

  • Por la mañana predominará del Noroeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h.
  • Por la tarde girará al Noreste, con intensidades de 13 a 22 km/h.
  • Por la noche se orientará al Sudeste, manteniéndose en valores similares.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante el calor y la posible actividad eléctrica, especialmente en horarios de mayor intensidad.

