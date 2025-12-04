El jueves amaneció con un marcado aumento de la temperatura en San Juan. A las 06:00, el registro oficial del SMN marcaba 23°C, con cielo ligeramente nublado, 36% de humedad, presión de 940 hPa, viento del Oeste a 4 km/h y visibilidad de 15 kilómetros.
El calor domina el jueves y rige un alerta por tormentas para la tarde
La jornada arranca con 23°C y cielo ligeramente nublado, pero se esperan tormentas fuertes hacia la tarde y noche. La temperatura trepará hasta los 37°C y el SMN mantiene alerta por lluvias intensas.