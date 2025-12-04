Extienden el uso del Boleto Escolar Gratuito para el cierre del ciclo lectivo 2025

Desde el Gobierno destacaron que este programa tiene como objetivo acompañar a estudiantes, docentes y familias sanjuaninas, garantizando un acceso seguro, gratuito y ordenado al transporte público durante todo el año escolar.

Asimismo, pidieron a la comunidad educativa tener en cuenta estos plazos con el fin de organizar adecuadamente los traslados durante la etapa final del año lectivo.