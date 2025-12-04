"
Extienden el uso del Boleto Escolar Gratuito para el cierre del ciclo lectivo 2025

El Ministerio de Gobierno confirmó que los estudiantes podrán utilizar el beneficio hasta el 19 de diciembre y los docentes hasta el 29. Recomiendan planificar los traslados según los nuevos plazos.

El Ministerio de Gobierno informó que se definieron y extendieron los plazos de uso del Boleto Escolar y Docente Gratuito de cara al cierre del ciclo lectivo 2025. Según lo comunicado, los estudiantes podrán utilizar el beneficio hasta el 19 de diciembre, mientras que los docentes que cuenten con credencial habilitada podrán hacerlo hasta el 29 de diciembre inclusive, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación.

Desde el Gobierno destacaron que este programa tiene como objetivo acompañar a estudiantes, docentes y familias sanjuaninas, garantizando un acceso seguro, gratuito y ordenado al transporte público durante todo el año escolar.

Asimismo, pidieron a la comunidad educativa tener en cuenta estos plazos con el fin de organizar adecuadamente los traslados durante la etapa final del año lectivo.

