Araceli González volvió a Canal 13 y disparó contra Suar

"Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida", dijo la actriz durante una entrevista.

Araceli González volvió a El Trece después de diez años para participar de Otro Día Perdido, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini, y su regreso ya empezó a levantar temperatura. No se trata de una aparición más: su vuelta a la pantalla tras una década de distancia y con una tensión que nunca se terminó con Adrián Suar.

Es de público conocimiento que la relación entre la actriz y el productor —su expareja y padre de su hijo, Tomás Kirzner— no terminó de la mejor manera. Según ella misma ha contado, gran parte del distanciamiento responde más a actitudes del productor que a decisiones propias.

Un panorama similar se dio con Griselda Siciliani. La tensión entre ambas se encendió años atrás, además, de acusarla de "roba maridos" cuando Araceli sintió que la actriz ninguneó a Fabián Mazzei, su actual marido, poniendo en duda su capacidad actoral. Aquella frase desafortunada quedó marcada y, desde entonces, el vínculo nunca volvió a recomponerse.

“Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaba en esa época", explicó en primera instancia la actriz acerca de cómo fue su regreso a la señal.

Por otro lado, se refirió también al vínculo con su exesposo: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”. Y sumó, tirándole un palito: "Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida"

"Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella", concluyó sobre el vínculo con Siciliani y también, dejando sentado sus objetivos personales.

