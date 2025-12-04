Araceli González volvió a El Trece después de diez años para participar de Otro Día Perdido, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini, y su regreso ya empezó a levantar temperatura. No se trata de una aparición más: su vuelta a la pantalla tras una década de distancia y con una tensión que nunca se terminó con Adrián Suar.
Araceli González volvió a Canal 13 y disparó contra Suar
"Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida", dijo la actriz durante una entrevista.