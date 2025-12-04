Araceli González volvió a Canal 13 y disparó contra Suar

“Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaba en esa época", explicó en primera instancia la actriz acerca de cómo fue su regreso a la señal.

Por otro lado, se refirió también al vínculo con su exesposo: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”. Y sumó, tirándole un palito: "Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida"

"Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella", concluyó sobre el vínculo con Siciliani y también, dejando sentado sus objetivos personales.