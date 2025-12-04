La sandía, el alimento que ayuda a controlar el peso

Otra investigación referenciada en ese mismo artículo reportó que consumir 2 tazas diarias durante varias semanas se asoció con reducción de peso corporal, disminución del índice de masa corporal y menor deseo de comer en adultos con sobrepeso.

Además, el consumo de sandía evidenció una menor ingesta de azúcares añadidos y de grasas saturadas al sustituir snacks hipercalóricos, facilitando así la adherencia a planes de alimentación más saludables y menos energéticos.

Por su contenido de agua y de minerales como potasio y magnesio, la sandía contribuye a reponer electrolitos y a favorecer una digestión eficiente, lo que ayuda a evitar molestias y a mantener la regularidad intestinal, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.

Por qué la sandía genera saciedad

La sandía está compuesta en un 91% por agua y aporta una cantidad moderada de fibra alimentaria. El estudio de Nutrients destaca que los consumidores adultos alcanzaron una ingesta adicional de 1,2 gramos de fibra diaria en comparación con quienes no la incorporaban a su dieta, además de sumar más potasio y magnesio, minerales que favorecen el metabolismo energético.

Esta combinación permite aumentar el volumen gástrico y contribuir a la plenitud después de las comidas, aspecto clave para modular el apetito. El impacto fisiológico de la sandía en la saciedad también se relaciona con su dulce natural y su poder para reemplazar alimentos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas.

Además, el jugo de sandía tiene cualidades similares: al ofrecer agua, minerales y antioxidantes, hidrata, reduce la ansiedad por alimentos dulces y permite desplazar bebidas ultraprocesadas, según nutricionistas de Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian. La sandía no solo aporta saciedad sino que ayuda a regular el apetito y a promover una alimentación más equilibrada, sin azúcares añadidos ni grasas saturadas.

Cuánta sandía se puede comer por día

La mediana de consumo habitual en adultos era de 141 gramos diarios, situándose dentro de las recomendaciones internacionales de 1,5 a 2,5 tazas de frutas frescas al día para adultos, según las Dietary Guidelines for Americans.

Las porciones observadas en los consumidores analizados estuvieron lejos de los excesos y favorecieron el equilibrio energético integral. La sandía puede incorporarse a diario en cantidades equivalentes a media a una taza por comida principal, teniendo en cuenta el resto del patrón dietético y las necesidades individuales.

El valor nutricional de la sandía

La sandía aporta por cada 100 gramos 112 miligramos de potasio, 8,1 miligramos de vitamina C, 28 microgramos de vitamina A, 10 miligramos de magnesio y 0,4 gramos de fibra, además de contener fitoquímicos antioxidantes únicos, como licopeno, beta-caroteno, beta-criptoxantina y luteína-zeaxantina.

El análisis transversal en población estadounidense encontrado en Nutrients especifica que los consumidores de sandía presentaron mayores niveles de ingestión de fibra dietética, vitaminas A y C, magnesio, potasio y carotenoides. Asimismo, en este grupo se observó una menor ingesta de azúcares añadidos, grasas totales y saturadas respecto a los no consumidores.

El perfil antioxidante de la sandía, en especial su riqueza en licopeno y carotenoides, fue relacionado en estudios complementarios con efectos beneficiosos sobre la presión arterial, la salud cardiovascular y la protección frente a procesos oxidativos celulares.

Otros beneficios para la salud de la sandía

Más allá del peso y la saciedad, la sandía es valorada entre los especialistas por sus efectos positivos en el sistema inmunológico, la piel, la salud ocular y la función cardiovascular. La vitamina C de la sandía estimula la producción de colágeno —clave para la elasticidad y firmeza de la piel— y contribuye al refuerzo del sistema inmune, mientras que el potasio y el magnesio apoyan la función muscular y el equilibrio nervioso.

El jugo de sandía destaca por su capacidad para hidratar y reponer electrolitos tras el ejercicio y ofrece una alternativa natural frente a bebidas azucaradas comerciales. Estudios compartidos por el medio documentaron que una sola toma de jugo de sandía natural equivale a 1 g de L-citrulina y puede reducir la presión arterial sistólica pocos minutos después de ser consumida, gracias al efecto vasodilatador de este aminoácido.

La sandía también cuenta con efectos antioxidantes que la vinculan a la protección frente al cáncer, enfermedades cardiovasculares y daños causados por radicales libres. Se trata de una fruta integral, donde tanto la pulpa como la cáscara y las semillas pueden aprovecharse en la alimentación, sumando valor nutricional y reduciendo el desperdicio.