El Torneo Regional Amateur completó la penúltima fecha de la primera fase de la Región Cuyo. Unión ganó y se sumó a Gral. Belgrano de Media Agua como los clasificados a la próxima fase. Desamparados metió un triunfo clave y quedó cerca de abrochar su pase. Todo se definirá en la última jornada.
Desamparados ganó y acaricia la clasificación a la próxima fase
Desamparados venció 2 a 0 a Alianza y quedó primero en su zona a falta de una fecha. Unión ganó y pasó en la zona 9 de Cuyo del Regional Amateur.