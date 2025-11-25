"
Desamparados ganó y acaricia la clasificación a la próxima fase

Desamparados venció 2 a 0 a Alianza y quedó primero en su zona a falta de una fecha. Unión ganó y pasó en la zona 9 de Cuyo del Regional Amateur.

El Torneo Regional Amateur completó la penúltima fecha de la primera fase de la Región Cuyo. Unión ganó y se sumó a Gral. Belgrano de Media Agua como los clasificados a la próxima fase. Desamparados metió un triunfo clave y quedó cerca de abrochar su pase. Todo se definirá en la última jornada.

Desamparados derrotó 2 a 0 a Alianza y es el nuevo líder que tiene la zona 10. Agustín Torres, con un gol en cada tiempo, le dio la victoria al Puyutano ante su gente. Peñaflor, escolta del Puyutano, superó 2 a 0 a Colón Junior con goles de Enzo Vargas y Rodrigo Giménez.

Unión venció sobre la hora a Marquesado y se quedó con el único lugar que otorgaba la zona 9 para la próxima fase. Santiago López, en contra, abrió el marcador para el Azul y la visita llegó al empate a través de Victorio Martiní. Lautaro Lorenzi, a tres minutos del final, puso el 2 a 1 que le dio la clasificación a los de Villa Krause.

Paso de los Andes le sacó el invicto al clasificado General Belgrano y pelea por la clasificación en la Zona 9. Fue triunfo 3 a 0 con un doblete de Martín Alaniz y un gol de Luis Carbajal. Árbol Verde de Jáchal le ganó 2 a 0 a General Sarmiento con goles de Néstor Celan y Santiago Ramos para seguir segundo y quedar a un punto de la clasificación.

El próximo fin de semana se jugará la última fecha de la zona de los sanjuaninos y aún quedan tres boletos disponibles (2 de la zona 10 y 1 de la 80). Unión de Villa Krause y Gral. Belgrano de Media Agua ya tienen su lugar asegurado.

Posiciones F5 - Regional Amateur

Última fecha:

  • Gral. Sarmiento – Paso de los Andes
  • Árbol Verde – Gral. Belgrano
  • Marquesado – Atenas
  • Desamparados – Peñaflor
  • Alianza – Colón

