Desamparados ganó y acaricia la clasificación a la próxima fase

Desamparados derrotó 2 a 0 a Alianza y es el nuevo líder que tiene la zona 10. Agustín Torres, con un gol en cada tiempo, le dio la victoria al Puyutano ante su gente. Peñaflor, escolta del Puyutano, superó 2 a 0 a Colón Junior con goles de Enzo Vargas y Rodrigo Giménez.

Unión venció sobre la hora a Marquesado y se quedó con el único lugar que otorgaba la zona 9 para la próxima fase. Santiago López, en contra, abrió el marcador para el Azul y la visita llegó al empate a través de Victorio Martiní. Lautaro Lorenzi, a tres minutos del final, puso el 2 a 1 que le dio la clasificación a los de Villa Krause.