Qué fue lo que buscaron en Google los argentinos durante el 2025

En cuanto a las personalidades más buscadas, encabeza el ránking Franco Colapinto, con claros picos a mediados de mayo, cuando participó del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y terminó en la 13ª posición después de largar en el puesto 18.

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner es la única figura política de peso que figura en el ránking de las personas más buscadas. Las consultas en Google relacionadas con la expresidente se focalizaron principalmente a mediados de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó la condena firme en la Causa Vialidad y fue detenida para cumplir prisión domiciliaria en su departamento en el barrio porteño Constitución.

En cuanto a temas de actualidad nacional, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) fue uno de los términos más consultados, mientras que el “calor excesivo” también se ubicó entre las principales inquietudes de los usuarios argentinos durante el año.

A continuación, punto por punto, el detalle de todos los ránkings del informe de “El año en búsquedas”, de Argentina.

Qué fue lo más buscado en Google en Argentina durante 2025

En cuanto a tendencias generales, Google destacó que en 2025 los argentinos mostraron un gran interés por los siguientes términos:

Copa Mundial de Clubes

ARCA

Calor excesivo

Selección de fútbol sub-20 de Argentina

Papa Francisco

Padrón electoral

Locomotora Oliveras

PSG

Franco Colapinto

El Eternauta

Entre las búsquedas más populares del año se encuentran la Copa Mundial de Clubes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el calor excesivo, la Selección Argentina Sub-20, el Papa Francisco, el padrón electoral, Locomotora Oliveras, el PSG, Franco Colapinto y El Eternauta.

Cabe señalar que la Selección Argentina Sub-20 finalizó como subcampeona del mundial celebrado en Chile, en el que perdió en la instancia final frente a Marruecos 2 a 0.

Estos resultados reflejan el interés de los usuarios tanto por la actualidad deportiva como por cuestiones políticas, sociales y fenómenos culturales destacados a lo largo del año en el país.

Google Trends informó cuáles fueron las personas más buscadas en Argentina a lo largo del 2025.

Franco Colapinto

Thiago Medina

Cristina Fernández de Kirchner

Julieta Prandi

Robert Prevost

Ander Herrera

Dua Lipa

Mercedes Oviedo

Cris Morena

Karen Reichhardt

En primer lugar, se ubicó Franco Colapinto, con importantes picos de búsqueda a partir de mayo, desde que fue confirmado como piloto titular reemplazando al australiano Jack Doohan. Se destacan los puntos más altos de búsquedas a mediados de mayo, durante su participación en el GP de Mónaco. A pesar de la nutrida agenda deportiva de Colapinto, el automovilista también generó interés las imágenes virales donde se lo ve junto a la cantante uruguaya Meri Deal.

En el segundo, Thiago Medina. Cabe señalar que el ex participante de Gran Hermano sufrió un grave accidente de tránsito el 12 de septiembre que implicó que estuviera internado en terapia intensiva durante 28 días hasta que recibió el alta, generando mucha preocupación por su estado de salud.

Cristina Fernández de Kirchner tuvo picos de búsqueda el 10 de junio debido a que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La modelo Julieta Prandi se posicionó en el cuarto puesto entre las figuras más buscadas del año debido a que su exmarido, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión en agosto por abuso sexual agravado y violencia de género. Este fallo judicial fue un hito en Argentina por reconocer la violación dentro del matrimonio.

En la quinta posición aparece Robert Prevost, el Papa León XIV, quien fue elegido Papa en un cónclave realizado durante mayo tras la muerte del Papa Francisco.

En el séptimo lugar figura la cantante Dua Lipa, quien visitó Buenos Aires como parte de su gira “Radical Optimism Tour y brindó shows el 7 y 8 de noviembre en el Estadio Monumental. Durante su primer show tocó un cover de “Tu misterioso alguien” de Miranda!, mientras que la noche siguiente sorprendió a sus fans con su versión de “De música ligera”, de Soda Stéreo.

En tanto, la segunda y última figura política que figura en el listado es la Karen Reichardt. La actriz, modelo y presentadora de televisión cobró popularidad los días previos a las elecciones legislativas nacionales de octubre debido a que encabezó la lista de La Libertad Avanza después de Diego Santilli, quien reemplazó a José Luis Espert.

El ránking de los acontecimientos más buscados en Google en Argentina

La lista de los acontecimientos que mayor interés generaron en Google fue la siguiente:

Copa Mundial de Clubes

Calor excesivo

Copa Mundial de Fútbol Sub-20

Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol

Inundación Bahía Blanca

Liga de Campeones de la UEFA

Hot Sale

Elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires

Conclave

Paro General del 10 de Abril

Competencias como la Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol generaron picos de consultas a lo largo del año. Estos eventos reflejan la constante conexión del público argentino con el fútbol, no solo en torneos locales sino también en competencias internacionales que movilizan a millones de aficionados.

Además del deporte, el contexto social y climático tuvo un impacto significativo en las tendencias de búsqueda. Se destaca la inundación de Bahía Blanca, ocurrido el 7 de marzo, que dejó víctimas fatales, miles de evacuados y daños materiales incalculables.

En el plano político y económico, las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, que consagraron a Fuerza Patria como ganadora, con amplia ventaja sobre La Libertad Avanza, una tendencia que se revirtió en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Foto de archivo: imagen desde un drone de una inundación en la ciudad de Bahía Blanca, en Buenos Aires, Argenitna. 9 mar, 2025. REUTERS/Juan Sebastian Lobos

En tanto, el paro general del 10 de abril fue la tercera huelga general de 24 horas convocada por la CGT durante el gobierno de Javier Milei en contra de las políticas económicas oficialistas. En palabras del entonces secretario general Héctor Daer, la medida buscxaba “exigir la libertad para negociar paritarias libres y acuerdos homologados, el aumento y actualización del bono para jubilados, y la revisión de las asignaciones familiares“.

Las búsquedas relacionadas con estos temas evidencian la inquietud social frente al panorama político y la necesidad de comprender cómo estas decisiones y movilizaciones afectan el día a día. Google funcionó como una herramienta central para seguir el minuto a minuto, aclarar dudas sobre fechas, resultados y alcances, y acceder a análisis más profundos.

Finalmente, el año también estuvo marcado por eventos culturales y comerciales que impulsaron la curiosidad del público argentino. Términos como Hot Sale o Conclave revelan cómo las promociones masivas y los procesos institucionales se instalaron en la agenda digital.

Qué buscaron los argentinos sobre entretenimiento en Google durante 2025

En el ámbito del entretenimiento, las series argentinas tuvieron un papel destacado en las preferencias de búsqueda de los argentinos al momento de usar Google. A continuación, el ránking:

El Eternauta

En el barro

Homo Argentum

Anora

Nosferatu

El juego del calamar

Adolescencia

Destino final: lazos de sangre

Menem

Cómo entrenar a tu dragón

El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, lidera la lista. La producción, basada en cómic de culto de Héctor Oesterheld se ubicó como la serie de habla no inglesa más vista del mundo tan solo cinco días después de su estreno en Netflix.

En el segundo lugar se ubica En el barro, bajo la dirección de Sebastián Ortega. La tercera posición la ocupa la película Homo Argentum, donde Guillermo Francella interpreta dieciséis personajes distintos.

La serie Menem, estrenada el 9 de julio y basada en la vida del expresidente argentino, figura en el noveno puesto.

El Eternauta, bajo la dirección de Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín como protagonista, encabezó las búsquedas en entretenimiento. (Netflix)

Por su parte, el cuarto lugar es para Anora, el filme estadounidense galardonado con el Oscar a Mejor Película, y en quinto lugar aparece Nosferatu, largometraje de terror que llegó a la Argentina en enero de este año.

Las series El Juego del Calamar y Adolescencia ocupan la sexta y la séptima posición, respectivamente.

Finalmente, las películas Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar a tu dragón completan el top diez de búsquedas más populares en el rubro entretenimiento.

Los partidos de fútbol más buscados en Google en Argentina

El deporte marcó un papel importante durante este año, tanto así que Google realizó una lista de los partidos de fútbol más buscados: