"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > arrope

El arrope de su abuela, el secreto detrás del 10 en un examen final

Gabriela Verónica Pérez cerró su cursado de repostería con una elaboración que atraviesa generaciones: alfajores de arrope y membrillo, un dulce que la conecta con su abuela materna y con las tradiciones de Cuyo. Te dejamos la receta.

A veces, las mejores recetas no nacen en un aula ni en un libro, sino en la memoria afectiva. Eso le pasó a Gabriela Verónica Pérez, quien al rendir su examen final del curso de Pastelería y repostería en UTGHA eligió preparar una receta que huele a su infancia: unos alfajores de arrope y membrillo inspirados en su abuela materna.

Con una mezcla de emoción y orgullo, Gabriela presentó sus elaboraciones bajo el nombre “Sabores Artesanales de Cuyo”, un homenaje a la tierra donde creció, al trabajo manual y a esas cocinas de campo donde el tiempo parece ir a otro ritmo. “Cada receta está creada con ingredientes nobles y técnicas caseras que honran nuestras raíces”, explicó al momento de presentar su trabajo.

La estrella de la jornada fueron los alfajores de Arrope y Membrillo, suaves y perfumados, preparados con arrope cuyano —ese sabor profundo y tradicional que acompaña a generaciones— y rellenos con dulce de membrillo bien blando, como el que solía hacer su abuela. Mientras amasaba, Gabriela contaba que ese aroma dulce le devolvía imágenes de tardes familiares, hornallas de barro y el sonido de la cocina en movimiento.

Te puede interesar...

RECETA DE ARROPE DOS

La receta, sencilla y artesanal, resume un recorrido personal: harina, manteca, limón, arrope, membrillo y un recuerdo que, en este caso, se convirtió en examen y en homenaje. “Mi abuela siempre decía que lo importante era cocinar con cariño, porque eso es lo que queda”, recuerda Gabriela, emocionada.

LA RECETA.

Ingredientes (masa)

- Harina 0000: 180 g

- Azúcar: 40 g

- Manteca: 50 g

- Arrope (cuyano): 60 ml

- Huevo: 1

- Bicarbonato de sodio: 1/4 cucharadita

- Polvo de hornear: 1/2 cucharadita

- Ralladura de limón (a gusto)

Relleno

- Dulce de membrillo (bien blando, estilo casero)

Procedimiento

1. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.

2. Agregar el huevo, el arrope y la ralladura de limón.

3. Incorporar harina, polvo de hornear y bicarbonato tamizados.

4. Unir la masa sin sobretrabajar.

5. Estirar a 5–6 mm y cortar las tapas.

6. Hornear a 170º por 8–10 minutos, sin dorar demasiado.

7. Rellenar con dulce de membrillo.

8. Opcional: azucarado rústico en los bordes.

Temas

Te puede interesar