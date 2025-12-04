El arrope de su abuela, el secreto detrás del 10 en un examen final

Con una mezcla de emoción y orgullo, Gabriela presentó sus elaboraciones bajo el nombre “Sabores Artesanales de Cuyo”, un homenaje a la tierra donde creció, al trabajo manual y a esas cocinas de campo donde el tiempo parece ir a otro ritmo. “Cada receta está creada con ingredientes nobles y técnicas caseras que honran nuestras raíces”, explicó al momento de presentar su trabajo.

La estrella de la jornada fueron los alfajores de Arrope y Membrillo, suaves y perfumados, preparados con arrope cuyano —ese sabor profundo y tradicional que acompaña a generaciones— y rellenos con dulce de membrillo bien blando, como el que solía hacer su abuela. Mientras amasaba, Gabriela contaba que ese aroma dulce le devolvía imágenes de tardes familiares, hornallas de barro y el sonido de la cocina en movimiento.