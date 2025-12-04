A veces, las mejores recetas no nacen en un aula ni en un libro, sino en la memoria afectiva. Eso le pasó a Gabriela Verónica Pérez, quien al rendir su examen final del curso de Pastelería y repostería en UTGHA eligió preparar una receta que huele a su infancia: unos alfajores de arrope y membrillo inspirados en su abuela materna.
El arrope de su abuela, el secreto detrás del 10 en un examen final
Gabriela Verónica Pérez cerró su cursado de repostería con una elaboración que atraviesa generaciones: alfajores de arrope y membrillo, un dulce que la conecta con su abuela materna y con las tradiciones de Cuyo. Te dejamos la receta.