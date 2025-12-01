Peñaflor dio la sorpresa en la última fecha de la zona de los sanjuaninos en el Regional Amateur. El Canario derrotó 1 a 0 a Desamparados en Puyuta y lo sacó del campeonato en la primera fase. Peñaflor, Alianza, Árbol Verde de Jáchal, Gral. Belgrano de Media Agua y Unión fueron los cinco clasificados de San Juan.
Peñaflor ganó y eliminó a Desamparados en el Serpentario
