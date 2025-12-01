"
San Juan 8 > Ovación > Peñaflor

Peñaflor ganó y eliminó a Desamparados en el Serpentario

Peñaflor dio el golpe en Puyuta y sacó a Desamparados del Regional Amateur. Alianza y Árbol Verde de Jáchal también clasificaron.

Peñaflor dio la sorpresa en la última fecha de la zona de los sanjuaninos en el Regional Amateur. El Canario derrotó 1 a 0 a Desamparados en Puyuta y lo sacó del campeonato en la primera fase. Peñaflor, Alianza, Árbol Verde de Jáchal, Gral. Belgrano de Media Agua y Unión fueron los cinco clasificados de San Juan.

Desamparados necesitaba sólo un empate para clasificar a la segunda fase del Regional Amateur y no pudo cerrarlo ante Peñaflor en su casa. El Canario ganó 1 a 0 con gol de Rodrigo Giménez en el inicio del segundo tiempo. El Víbora, con el apoyo de su gente, fue por la igualdad, pero no pudo romper la resistencia del equipo de San Martín. El Puyutano sufrió un golpe inesperado y, al igual que hace dos años con Rivadavia, no pudo pasar la primera fase del certamen.

Alianza se quedó con el otro lugar que ponía en juego la zona 10. El Lechuzo derrotó 1 a 0 a Colón Junior en Santa Lucía y logró el pase a la segunda fase. Gonzalo Avellaneda anotó, en la primera parte, el único gol del partido.

Árbol Verde de Jáchal derrotó al ya clasificado General Belgrano de Media Agua y se quedó con el segundo pase de la zona 8. Los jachalleros ganaron 1 a 0 con gol de Román Oropel y dejaron sin chances a Paso de los Andes de Albardón. El equipo albardonero derrotó 3 a 1 a General San Martín, pero no le alcanzó.

Peñaflor, Alianza, Árbol Verde de Jáchal, Gral. Belgrano de Media Agua y Unión fueron los cinco clasificados de San Juan y buscarán avanzar en la Región Cuyo del Regional Amateur. En las próximas horas quedarán definidos los cruces eliminatorios de la próxima fase.

