Peñaflor ganó y eliminó a Desamparados en el Serpentario

Desamparados necesitaba sólo un empate para clasificar a la segunda fase del Regional Amateur y no pudo cerrarlo ante Peñaflor en su casa. El Canario ganó 1 a 0 con gol de Rodrigo Giménez en el inicio del segundo tiempo. El Víbora, con el apoyo de su gente, fue por la igualdad, pero no pudo romper la resistencia del equipo de San Martín. El Puyutano sufrió un golpe inesperado y, al igual que hace dos años con Rivadavia, no pudo pasar la primera fase del certamen.

Alianza se quedó con el otro lugar que ponía en juego la zona 10. El Lechuzo derrotó 1 a 0 a Colón Junior en Santa Lucía y logró el pase a la segunda fase. Gonzalo Avellaneda anotó, en la primera parte, el único gol del partido.