Los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 que están más cerca de la Mayor

Julio Soler, experiencia y roce europeo. El lateral izquierdo del Bournemouth, con pasos previos por selecciones juveniles, ya fue convocado por Scaloni anteriormente la Mayaor. Con minutos en la Premier League -aunque pocos por el momento- y un físico adaptado al ritmo de una gran liga, su madurez lo coloca como uno de los candidatos naturales a seguir creciendo en el proceso.

Milton Delgado, el N°5 que está buscando Scaloni. El volante de equilibrio fue elegido con el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del Mundial, y su rendimiento llamó la atención por la inteligencia táctica y la capacidad de recuperación. En un momento en el que Scaloni prueba variantes en el puesto de número 5 —con nombres como Aníbal Moreno—, el volante de Boca podría entrar en consideración a corto plazo.

milton-delgado-recibiendo-el-balon-de-bronce-en-el-mundial-sub-20_862x485

Maher Carrizo, jerarquía y futuro europeo. Uno de los jugadores más destacados del torneo, el pibe de Vélez fue decisivo en los momentos clave y demostró una madurez poco habitual para su edad. Con futuro en Europa y presencia en el radar de clubes importantes, es probable que empiece a tener contacto con la estructura de la Mayor en el corto plazo.

Gianluca Prestianni, con todo para asentarse en la elite. Jugando en un grande de Portugal como es el Benfica, el surgido del Fortín dio un paso firme en su carrera y volvió a mostrar su desequilibrio en el Mundial juvenil. En su posición, Scaloni ha probado nombres como Benjamín Domínguez por ejemplo, pero Prestianni puede ser una alternativa natural a Nicolás González o Simeone, incluso con libertad para moverse por el centro, como mediapunta o enganche.