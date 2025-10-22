La categoría mayor de las camionetas disputará su novena fecha, en tanto que el TC Junior cumplirá con su capítulo número 10, ambas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, y con un cronograma atípico, debido a las elecciones legislativas que se realizarán el día domingo 26.
Tres pilotos sanjuaninos dirán presente este domingo en La Plata
Tobías Martínez en el TC Pick Up, junto a Santino Persia y Bautista Mattar en el TC Junior, saltarán a la pista este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.