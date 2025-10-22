Tres pilotos sanjuaninos dirán presente este domingo en La Plata

En el TC Pick UP, con Tobías Martínez con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med, saldrá a pista el día jueves con la primera y segunda tanda de entrenamientos, desde las 9:20 y 11:00 respectivamente. A las 16:23 comenzará la clasificación, que cerrará la jornada de las camionetas. El viernes las series se llevarán a cabo, a las 12:05 la primera y a las 12:28 la segunda, cerrando el cronograma con la disputa de la carrera final a partir de las 16:20 (18 vueltas o 30 minutos como máximo).

Martínez está ubicado puesto catorce en la Copa de Oro con 22 unidades, con chances de pelear por el campeonato pero debe la victoria hasta el momento