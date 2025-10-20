Tras la derrota de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile, Lionel Messi fue uno de los primeros en mandar su mensaje de aliento. El capitán del conjunto nacional mayor siguió paso a paso el torneo y mostró su orgullo por la campaña que hizo el equipo que dirige Diego Placente, a pesar de no haber conseguido el título.
El mensaje de Messi tras la derrota en la final del Mundial Sub 20
El capitán del conjunto mayor destacó el desempeño de los juveniles durante el torneo que se disputó en Chile.