El mensaje de Messi tras la derrota en la final del Mundial Sub 20

“Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el rosarino en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Messi ya había demostrado su apoyo al equipo juvenil con mensajes luego de la victoria en cuartos de final ante México y la de semifinales ante Colombia. En ambos casos había puntualizado en Mateo Silvetti, su compañero en el Inter Miami.