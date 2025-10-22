Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Por su parte, el Fla avanzó a semifinales sufriendo mucho contra Estudiantes, a quien derrotó por 4-2 en los penales luego de igualar 3-3 en los 180 minutos. En octavos se impuso con claridad ante Internacional de Porto Alegre con un 3-0 en el global, pero clasificaron segundos en el Grupo C con 11 unidades, las mismas que Central Córdoba que culminó tercero.
El último fin de semana jugaron una “final” por el Brasileirao ante Palmeiras que ganaron 3-2, llegando así a los 61 puntos e igualando la línea del Verdao. Ambos son líderes del campeonato y máximos candidatos al título.
El probable once inicial de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores
Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo vs. Racing, por la semifinal de la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21:30
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- VAR: Carlos Orbe (ECU)
- Estadio: Maracaná