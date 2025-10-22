"
Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores: horario y formaciones

La Academia visita al Fla en el Maracaná por el primer partido de las semifinales, con la intención de llevarse un buen resultado y definir la serie en casa.

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles, desde las 21:30, en el Estadio Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia se medirá, en Brasil, con uno de los cucos de la competición, y deberá tener un gran partido para llevarse un buen resultado que le permita cerrar la serie en El Cilindro. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Flamengo y Racing a las semifinales de la Copa Libertadores

La Academia viene de eliminar a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0, producto de ganar los dos encuentros 1-0, con gol de Adrián Martínez en la ida y de Santiago Solario en la vuelta. Anteriormente, venció 3-2 a Peñarol en octavos (0-1 en Uruguay y 3-1 en Avellaneda), y finalizó primero en el Grupo E con 13 unidades.

En lo que respecta al ámbito local, Racing se impuso 1-0 a Aldosivi el último viernes y suma 18 unidades, ocupando momentáneamente el sexto lugar de la Zona A en puestos de clasificación a playoffs.

Por su parte, el Fla avanzó a semifinales sufriendo mucho contra Estudiantes, a quien derrotó por 4-2 en los penales luego de igualar 3-3 en los 180 minutos. En octavos se impuso con claridad ante Internacional de Porto Alegre con un 3-0 en el global, pero clasificaron segundos en el Grupo C con 11 unidades, las mismas que Central Córdoba que culminó tercero.

El último fin de semana jugaron una “final” por el Brasileirao ante Palmeiras que ganaron 3-2, llegando así a los 61 puntos e igualando la línea del Verdao. Ambos son líderes del campeonato y máximos candidatos al título.

El probable once inicial de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo vs. Racing, por la semifinal de la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21:30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
  • VAR: Carlos Orbe (ECU)
  • Estadio: Maracaná

