Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Cómo llegan Flamengo y Racing a las semifinales de la Copa Libertadores

La Academia viene de eliminar a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0, producto de ganar los dos encuentros 1-0, con gol de Adrián Martínez en la ida y de Santiago Solario en la vuelta. Anteriormente, venció 3-2 a Peñarol en octavos (0-1 en Uruguay y 3-1 en Avellaneda), y finalizó primero en el Grupo E con 13 unidades.

En lo que respecta al ámbito local, Racing se impuso 1-0 a Aldosivi el último viernes y suma 18 unidades, ocupando momentáneamente el sexto lugar de la Zona A en puestos de clasificación a playoffs.