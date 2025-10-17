Racing Club se impuso 1 a 0 ante Aldosivi de Mar del Plata en el Cilindro de Avellaneda, en un partido clave tanto para sus aspiraciones en la zona A como para la pelea por el descenso. El único gol de la noche lo marcó Luciano Vietto, de penal, a los 40 minutos del primer tiempo.
Con un gol de Vietto, Racing festejó y San Martín también respira
