Con un gol de Vietto, Racing festejó y San Martín también respira

Con gol de Vietto, Racing venció 1 a 0 a Aldosivi en Avellaneda. El triunfo fue celebrado también por San Martín de San Juan, que pelea mano a mano con el Tiburón por la permanencia.

Racing Club se impuso 1 a 0 ante Aldosivi de Mar del Plata en el Cilindro de Avellaneda, en un partido clave tanto para sus aspiraciones en la zona A como para la pelea por el descenso. El único gol de la noche lo marcó Luciano Vietto, de penal, a los 40 minutos del primer tiempo.

El resultado fue celebrado no solo por los hinchas de la Academia sino también por San Martín de San Juan, que mantiene una lucha directa con el conjunto marplatense por la permanencia en la categoría. Con este triunfo, Racing alcanzó siete encuentros sin derrotas, se ubicó en el tercer puesto de la zona A con 18 puntos, mientras que Aldosivi continúa último con nueve unidades y en una posición comprometida en ambas tablas de descenso.

El encuentro tuvo pocas emociones. A los 12 minutos, Vietto probó con una volea que exigió al arquero Carranza. La visita respondió a los 21 con un remate lejano de Guzmán, contenido por Cambeses. El penal del gol llegó tras una mano del defensor Fernando Román dentro del área, que el delantero académico transformó en gol con una ejecución sutil.

En el complemento, Racing administró la ventaja con solidez defensiva y posesión. Aldosivi tuvo su chance más clara a los 21 minutos, cuando Tobías Cervera conectó de cabeza un centro desde la derecha, pero el arquero Cambeses respondió con una gran atajada.

El equipo de Gustavo Costas atraviesa un presente positivo: además de su buen desempeño en el torneo local, se mantiene en competencia en la Copa Libertadores. Para Aldosivi, en cambio, la derrota lo deja en una situación límite, presionado por el riesgo del descenso.

