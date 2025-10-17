Con un gol de Vietto, Racing festejó y San Martín también respira

El resultado fue celebrado no solo por los hinchas de la Academia sino también por San Martín de San Juan, que mantiene una lucha directa con el conjunto marplatense por la permanencia en la categoría. Con este triunfo, Racing alcanzó siete encuentros sin derrotas, se ubicó en el tercer puesto de la zona A con 18 puntos, mientras que Aldosivi continúa último con nueve unidades y en una posición comprometida en ambas tablas de descenso.

El encuentro tuvo pocas emociones. A los 12 minutos, Vietto probó con una volea que exigió al arquero Carranza. La visita respondió a los 21 con un remate lejano de Guzmán, contenido por Cambeses. El penal del gol llegó tras una mano del defensor Fernando Román dentro del área, que el delantero académico transformó en gol con una ejecución sutil.