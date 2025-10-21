Barco es seguido por Bayern Munich: cuánto recibiría Boca si se concreta una venta millonaria

Sigue ilusionándose con volver a ser llamado a la Selección Argentina, ganarse la confianza de Lionel Scaloni y pelear por un lugar en la lista del Mundial 2026. No será nada fácil, ya que en su posición están los afianzados Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, como también asoma Julio Soler. Incluso, el técnico volvió a improvisar con Nicolás González como N°3 en el amistoso contra Puerto Rico.

Como es una pieza clave en la estructura y Bayern Munich cada vez revolotea más cerca por la posible salida de Raphael Guerreiro, en Racing de Estrasburgo ya le pusieron precio de salida: 40 millones de euros. Vale remarcar meses atrás, al concluir el préstamo de las Gaviotas, ejecutó la opción de compra de 10 millones y le confeccionó un contrato hasta mediados de 2029.

Aunque Barco se fue libre y en conflicto con el Consejo de Fútbol, al Xeneize le había quedado en aquel entonces una suma cercana a los 300 mil dólares en concepto de derechos de formación. Si se concreta esta exorbitante operación, volvería a ingresar dinero fresco en la caja fuerte azul y oro.

En caso de que los alemanes paguen 40 millones como pretenden los franceses, Boca debería recibir aproximadamente 1.200.000 euros por mecanismo de solidaridad (un 3% del total), debido a que el zurdo defendió su camiseta en las Inferiores y Primera entre los 12 y 19 años.

¿Qué es el mecanismo de solidaridad? Reserva el 5% del monto de la transferencia del club comprador (en este caso Racing de Estrasburgo) para repartirlo entre las instituciones formadoras que tuvieron al jugador entre los 12 y los 23 años.

La suma a entregar a cada uno se corresponde con la cantidad de años que el jugador estuvo inscripto allí entre los 12 y 23 años. Si se desempeñó entre los 12 y 15, recibe un 0.25% del total del pase por año que jugó; y si lo hizo entre los 16 y 23, un 0,5%.