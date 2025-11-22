Javier Saviola comparó el mal momento de River con el de la selección de Chile

Es que La Banda viene de ganar solo dos de los últimos 12 encuentros sumando todas las competiciones y perdió en 9 oportunidades, entre ellas se incluyen la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, derrota por penales en semifinales de Copa Argentina contra Independiente Rivadavia y caída 2-0 en el Superclásico frente a Boca.

image

En cuanto a las declaraciones del Conejito, habló sobre Marcelo Gallardo y que "no le encontró la vuelta al equipo". Además agregó: "Se ha transformado en uno de los técnicos más grandes de la historia. Está entre los mejores tres o cuatro. Sabemos cómo se vive en los clubes grandes. Hay poca paciencia y la gente quiere resultados inmediatos. River es un club de los más exigentes del mundo. Cuando los objetivos no se dan, la gente se cansa".