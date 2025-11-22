Javier Saviola, exfutbolista de River, habló sobre el mal presente que atraviesa el Millonario y realizó una dura comparación con una selección de Sudamérica: "Lamentablemente, River está como Chile". Dichas declaraciones se dieron en el marco de una charla para la Fundación de Barcelona, de la que es embajador.
Javier Saviola comparó el mal momento de River con el de la selección de Chile
El Conejito lanzó una frase que no pasó desapercibida mientras daba una charla de la Fundación de Barcelona, de la que es embajador. Además, habló sobre Marcelo Gallardo: "No le encontró la vuelta".