Enzo Pérez negó rumores de conflicto con Gallardo y explicó por qué perdió continuidad en River

Durante su inactividad, Enzo fue eje de múltiples especulaciones que, según él mismo reconoció, se movieron entre extremos. En tono irónico, ejemplificó: “Se dijo que estábamos peleados y también que iba a ser parte del cuerpo técnico cuando me retirara, ahí te das cuenta de la locura en la que vivimos”.

El mediocampista, que no jugaba desde el 24 de septiembre, cuando el Millonario fue eliminado por Palmeiras en Copa Libertadores, venía de superar el corte en la rodilla izquierda que lo había afectado semanas atrás. Ya recuperado, nuevamente quedó atrás en la consideración y recién volvió frente a Vélez, en plena definición por un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Lejos de dramatizar, Pérez justificó su falta de minutos desde un enfoque deportivo: “La explicación es fácil: hay otro compañero que el DT ve mejor que uno. Se especulan un montón de cosas. En 2018, después del Mundial, me tocó ser suplente también. Respeto todas las decisiones”, sostuvo. Agregó, además, que su objetivo es aportar incluso desde afuera: “Estando adentro o afuera uno tiene que aportar, a mí me tocó de afuera en estos momentos y aporto desde ahí”.

Consultado por la renovación de su contrato, que vence en menos de dos meses, evitó dar señales y puso el foco en lo inmediato: “Hoy la renovación queda en un segundo plano, nuestra cabeza está en ganar hoy”. Por su condición de referente e ídolo, será él quien defina si continúa o no en el club una vez finalizado el Clausura.