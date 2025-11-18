"
Racing levantó la sanción y tendrá público en el Cilindro ante River

Milito, presidente de la Academia, se juntó con Tapia y representantes de Aprevide. Finalmente, el club de Avellaneda podrá contar con hinchas en el encuentro con el Millonario por los octavos de final del Clausura.

Racing podrá contar con sus hinchas en el duelo ante River por los octavos de final del Clausura. Diego Milito fue a la AFA para una reunión clave y finalmente levantararon la sanción al Cilindro: habrá público de la Academia.

El presidente de la Academia mantuvo un cónclave con Claudio Tapia -mandatario de la AFA- y representantes de Aprevide, y logró revertir el castigo que le había impuesto el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La Agencia había sancionado a Racing con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia cumplió con un encuentro (el triunfo frente a Defensa y Justicia el pasado sábado 8 de noviembre).

Luego de la confirmación de que Racing será local en la llave de octavos de final del Clausura y nada menos que ante River, Diego Milito se reunió con Tapia y representantes de Aprevide. Finalmente, la Agencia dio marcha atrás en su decisión: habrá 100 por ciento de aforo permitido para hinchas de Racing.

El equipo de Gustavo Costas se enfrentará al Millonario, en el duelo más picante de los octavos de final del Torneo Clausura, el lunes 24 de noviembre a las 19.15 en condición de local, ante un Cilindro lleno.

