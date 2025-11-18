Racing levantó la sanción y tendrá público en el Cilindro ante River

El presidente de la Academia mantuvo un cónclave con Claudio Tapia -mandatario de la AFA- y representantes de Aprevide, y logró revertir el castigo que le había impuesto el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La Agencia había sancionado a Racing con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia cumplió con un encuentro (el triunfo frente a Defensa y Justicia el pasado sábado 8 de noviembre).