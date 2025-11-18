Racing podrá contar con sus hinchas en el duelo ante River por los octavos de final del Clausura. Diego Milito fue a la AFA para una reunión clave y finalmente levantararon la sanción al Cilindro: habrá público de la Academia.
Racing levantó la sanción y tendrá público en el Cilindro ante River
Milito, presidente de la Academia, se juntó con Tapia y representantes de Aprevide. Finalmente, el club de Avellaneda podrá contar con hinchas en el encuentro con el Millonario por los octavos de final del Clausura.