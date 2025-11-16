River no pudo dejar atrás la crisis futbolística que atraviesa, y si bien cortó la racha de derrotas, no pudo con Vélez e igualó 0-0 este domingo en el marco de la fecha final del Grupo B del Torneo Clausura 2025.
River empató con Vélez y aún no pudo asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026
El conjunto de Marcelo Gallardo no pudo hacer pie en Liniers y quedó con escasas posibilidades de jugar el certamen internacional al quedar cuarto en la tabla anual: necesita que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors salgan campeón del Torneo Clausura.