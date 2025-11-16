"
River empató con Vélez y aún no pudo asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026

El conjunto de Marcelo Gallardo no pudo hacer pie en Liniers y quedó con escasas posibilidades de jugar el certamen internacional al quedar cuarto en la tabla anual: necesita que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors salgan campeón del Torneo Clausura.

River no pudo dejar atrás la crisis futbolística que atraviesa, y si bien cortó la racha de derrotas, no pudo con Vélez e igualó 0-0 este domingo en el marco de la fecha final del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Parte del destino continental del equipo "millonario" se definía este domingo en Liniers, donde el equipo de Marcelo Gallardo estaba obligado a superar al "Fortín" para asegurar su ingreso a la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual, algo que finalmente no pudo lograr

De cara a esta "parada brava", el entrenador Marcelo Gallardo había tomado determinaciones drásticas, decidiendo desafectar al defensor Paulo Díaz y al delantero Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las dificultades del plantel no terminan allí, ya que el DT no pudo contar con una larga lista de figuras.

El equipo de Liniers, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, se presentaba en la última jornada del Torneo Clausura 2025 ya con la tranquilidad de haber asegurado su cupo en los octavos de final.

