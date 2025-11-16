River empató con Vélez y aún no pudo asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026

Parte del destino continental del equipo "millonario" se definía este domingo en Liniers, donde el equipo de Marcelo Gallardo estaba obligado a superar al "Fortín" para asegurar su ingreso a la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual, algo que finalmente no pudo lograr

De cara a esta "parada brava", el entrenador Marcelo Gallardo había tomado determinaciones drásticas, decidiendo desafectar al defensor Paulo Díaz y al delantero Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las dificultades del plantel no terminan allí, ya que el DT no pudo contar con una larga lista de figuras.